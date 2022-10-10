Исторический облик фасада деревянной усадьбы XIX века в Тверском районе восстановлен в ходе реставрации

Завершена комплексная реставрация главного дома городской усадьбы Петрово-Соловово - Шиллер на ул. Долгоруковская, в ходе которой восстановлен исторический облик фасада и интерьеров здания, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Завершилась комплексная реставрация главного дома городской усадьбы Андрея Петрово-Соловово - Марии Шиллер. Здание обладает статусом выявленного объекта культурного наследия. Оно расположено по адресу: ул. Долгоруковская, д. 25, стр. 1», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что до реставрации особняк находился в аварийном состоянии. Перед тем как начать работы, специалисты внимательно исследовали все особенности памятника, провели противоаварийные мероприятия.

«Главный дом городской усадьбы на ул. Долгоруковская - яркий образец деревянного зодчества XIX века. В настоящее время завершилась долгожданная реставрация здания. Специалисты проделали огромную работу: провели вычинку и укрепление кирпичной кладки фундамента, отреставрировали в подвале сводчатые перекрытия Монье. Особого внимания потребовали лепные элементы фасадного и интерьерного декора. Сохранившиеся фрагменты были тщательно исследованы реставраторами, смоделированы и кропотливо воссозданы из натурального гипса в реставрационных мастерских», - приводятся в материале слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Реставрацию проводили на средства частного инвестора. Чтобы сохранить архитектурно-художественный облик памятника, специалисты заменили, а также частично дополнили поврежденные элементы деревянного сруба. Затем реставраторы обшили его сверху досками, утепленными юртовым войлоком. Именно такая технология использовалась в XIX веке, уточняется в сообщении.

Также в здании поставили аутентичные деревянные оконные рамы, наличники и двери с восстановленной деревянной обвязкой, филенками и калевками. Все эти элементы отреставрировали по сохранившимся образцам. Специалисты воссоздали и чердачную лестницу в светелку, перекрытия, кровлю с печными дымниками. На завершающем этапе особняк оснастили инженерными и противопожарными системами в соответствии с современными требованиями.

Кроме того, отреставрировали часть ограды, выходящую на ул. Долгоруковская. Она датируется второй половиной XIX века.