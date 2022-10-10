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1 час назад

Тиктокерша подсказала быстрый способ отчистить сковороду от жира

Lenta.ru

Существует быстрый способ отчистить жир со сковороды, утверждает британская тиктокерша, ведущая блог о домоводстве под названием Desire Your Home. На пост, в котором она его подсказала, обратило внимание издание The Sun.

Тиктокерша подсказала быстрый способ отчистить сковороду от жира
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам автора видео, она не любит оставлять дома грязную посуду. «Когда я готовлю что-то с горячим жиром, то не хочу, чтобы он оставался на плите, пока я не вернусь домой», — пояснила женщина.

Тиктокерша советует посыпать содой еще горячий налет и подождать несколько минут. После этого нужно перемешать получившуюся массу, переложить ее в другую емкость и вымыть сковороду начисто.

Дом и сад,
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