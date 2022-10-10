Тиктокерша подсказала быстрый способ отчистить сковороду от жира

Существует быстрый способ отчистить жир со сковороды, утверждает британская тиктокерша, ведущая блог о домоводстве под названием Desire Your Home. На пост, в котором она его подсказала, обратило внимание издание The Sun.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам автора видео, она не любит оставлять дома грязную посуду. «Когда я готовлю что-то с горячим жиром, то не хочу, чтобы он оставался на плите, пока я не вернусь домой», — пояснила женщина.