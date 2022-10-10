Как правильно удалить лак для ногтей с одежды

Нет ничего приятного в том, чтобы испачкать любимые вещи в лаке для ногтей. Но есть хорошие новости: его можно удалить, не повредив одежду. Какие шаги для этого необходимо предпринять, читайте в материале «Рамблера».

Делимся простой инструкцией по удалению лака с текстильной основы, которая спасет ваши вещи. Первый этап: если лак еще не застыл, аккуратно промокните его бумажным полотенцем или тканью. Если он успел подсохнуть, то соскоблите его пластиковой карточкой или тупым ножом. Главное, не трите пятно, чтобы не увеличить площадь загрязнения.

После этого обработайте испачканное место. Положите вещь лицевой стороной на бумажное (или тканевое) полотенце. Если пытаетесь спасти одежду из хлопка, денима или льна, то можно использовать ацетон (или жидкость для снятия лака без ацетона), в других случаях подойдет пятновыводитель.

Если вы выбрали ацетон, то смочите им ватный диск и обрабатывайте загрязненный участок в направлении от периферии к центру легкими движениями. Чтобы растворитель не растекался, лучше капать его прямо на пятно из пипетки. Проводите эту процедуру до тех пор, пока вата не соберет весь лак. В случае с пятновыводителем действуйте иначе: капните его на границу пятна, потом промокните марлевым тампоном.

Теперь переходите к финальной стадии «спасательной операции»: промойте пострадавший участок под проточной водой, а затем положите одежду в стиральную машину. Стирать ее надо на самой высокой температуре, рекомендованной на ярлыке, и сушить на открытом воздухе. В случае с очень стойкими пятнами лака можно предварительно замочить вещь в мыльную воду.