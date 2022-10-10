Как правильно организовать пространство в доме по фэншую

Эксперты Elle Decoration рассказали, главные принципы фэншуя – это отказ от искусственных материалов и естественный свет в помещениях.

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Размеры мебели должны соответствовать площади комнаты, в помещении также должны быть несколько зеркал, расширяющих пространство.

«Зона здоровья» должна находиться в центре квартиры, «карьеры» – в северной части, «славы» — в южной, «творчества» в западной, «семьи» – в восточной.

В спальне кровать должна стоять к стене только спинкой, два матраса нельзя использовать под одним одеялом. Также не приветствуются водяные кровати, которые несут отрицательную энергию.

В гостиной и кухне стоит использовать в декоре свечи, большое зеркало, блюдца с натуральными камнями.

Нельзя покупать винтажные вещи с плохой историей, также категорически запрещено приобретать кровать б/у.