Как правильно организовать пространство в доме по фэншую

Эксперты Elle Decoration рассказали, главные принципы фэншуя – это отказ от искусственных материалов и естественный свет в помещениях.
Размеры мебели должны соответствовать площади комнаты, в помещении также должны быть несколько зеркал, расширяющих пространство.
«Зона здоровья» должна находиться в центре квартиры, «карьеры» – в северной части, «славы» — в южной, «творчества» в западной, «семьи» – в восточной.
В спальне кровать должна стоять к стене только спинкой, два матраса нельзя использовать под одним одеялом. Также не приветствуются водяные кровати, которые несут отрицательную энергию.
В гостиной и кухне стоит использовать в декоре свечи, большое зеркало, блюдца с натуральными камнями.
Нельзя покупать винтажные вещи с плохой историей, также категорически запрещено приобретать кровать б/у.
В ванной комнате нужно соблюдать минимализм в декоре и чистоту.