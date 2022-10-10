Что сажать и пересаживать в саду осенью: список растений

Осень – благодатное время для посадки или пересадки растений в саду. Оно и удобно: урожай собран, порядок наведен, времени на то, чтобы заняться обновлением достаточно. Вы удивитесь, но не одни яблоньки, малинки да пионы можно сажать и пересаживать осенью. А как насчет морковки и зелени? Сэкономить драгоценное время весной, потрудившись осенью, поможет «ФедералПресс».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Сажаем плодовые деревья и кустарники

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Преимущество посадки плодовых культур осенью не только в том, что это порядком сэкономит вам время в саду весной (а его всегда катастрофически не хватает!). Если растение успеет пустить пару корешков на новом месте, оно гарантированно пойдет в рост на три-четыре недели быстрее, чем ежели вы бы посадили его весной. Однако есть и риски: во-первых, молодое растение может не пережить холода без должного ухода, и, во-вторых, оно может стать жертвой грызунов, которые обожают нежную кору юных растений. Если вы все же решитесь сажать, выбирайте грушу, яблоню, вишню, алычу, сибирские сорта слив.

Вообще, саженцы осенней посадки выбирать стоит придирчиво, отдавая предпочтения районированным сортам (подходящим для вашего климата). И уж, конечно, не высаживайте осенью ничего нежного – абрикос, черешня, айва, нерайонированные сорта рискуют не пережить первую зиму без летней адаптации.

Что касается выбора места, лучше сажать на южной стороне участка и выбирать места с невысоким уровнем залегания грунтовых вод. И не сажайте деревья рядом с коммуникациями или фундаментом. Ведь даже обычная яблонька может «прогрызть» фундамент, стоя за 3-4 места от него.

Важно также выбирать правильное соседство культур. К примеру, абрикос и вишня растут рядом плохо, а вот малина и яблоня, наоборот, дружат. Недолюбливают друг друга алыча и яблоня, а грецкий орех и вовсе такой тиран, что готов задавить любого соседа, этого агрессивного парня сажайте в сторонке от всех.

Пересаживаем цветы

Когда клумбы отцвели, можно устроить цветам глобальное переселение. Не зря многие мнголетники предпочитают именно осеннюю пересадку, радуя хозяек более обильным цветением на будущий год. Осенние пересадки удобнее и для хозяек: вид клумбы еще не успел стереться из памяти, поэтому проще определить, кто тут у нас слишком разросся и «прилег» на соседа, а кто цвел не жиденько и бедненько (значит, пора омолодиться за счет деления и переезда). Осенью также лучше видно и старые растения: если в середине куст облысел, значит пора рассадить его свежие боковые побеги, поскольку старые, очевидно, уже никуда не годятся.

Среди главных любителей пересадки в октябре – пионы, флоксы, дельфиниум, примула, хоста, нивяник, рубдекия, мальва и шток-розы. Аккуратно выкопав куст, хорошо отряхните его от земли. Далее следует удалить все нежизнеспособные (сухие, гнилые) части корня. Очищенный корень внимательно осмотрите, определите, как лучше его расчленить и на сколько частей. И только потом можно разделить лопатой или секатором.

После посадки растение нужно хорошо пролить и замульчировать. Ну и, конечно, не забудьте выделить солнечное мистично для первой весенней радости – луковичных: тюльпаны, нарциссы, кошачьи лапки сажают поздней осенью.

Витаминная грядка

Если вы любитель ранней зелени, посейте под зиму укроп, петрушку, салат, морковь, свеклу, шпинат. Список культур, которые можно сажать с осени, достаточно широк: здесь и практически вся зелень, и лук, и чеснок, и редис, и даже картофель с капустой (капуста, правда, рискованный вариант для большей расти России).

Однако есть ряд важных рекомендаций при посадке витаминной грядки подзимним способом: