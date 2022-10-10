Россиянам перечислили сильно удешевляющие интерьер квартиры ошибки

Аляповатые принты и фотообои на всю стену с изображением природы или достопримечательностей сильно удешевляют интерьер любой квартиры, уверена руководитель отдела по работе с дизайнерами интерьера Mr.Doors Вероника Антелава. В беседе с «Лентой.ру» она перечислила россиянам эти и другие распространенные ошибки при оформлении жилого пространства.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Фотообои, если они не эксклюзивно созданы под интерьер, и стандартные принты из магазина сильно удешевляют интерьер. Вместо них эксперт посоветовала выбрать работу малоизвестного художника или заказать уникальный постер у графического дизайнера, который можно стилизовать под конкретную комнату и согласно вкусам хозяина.

Также, по мнению Антелавы, необходимо тщательно подбирать цвета для оформления дома, не перестараться с их количеством и яркостью, чтобы интерьер получился не аляповатым. Оптимальным вариантом станут сложные, смесовые, природные и натуральные цвета, благодаря которым пространство получится уютным, в нем будем приятно находиться долгое время. Оттенки штор, пледов и постельного белья стоит выбирать вдумчиво, чтобы они перекликались с основным декором квартиры или, наоборот, являлись акцентными.

Не менее важно, по словам эксперта, правильно продумать освещение.

Помимо этого, важно проработать места хранения, чтобы избавиться от визуального шума в жилище, продолжила Антелава. Хаотично расставленные баночки, статуэтки, фоторамки, хозяйственные вещи, провода, удлинители, магниты на холодильнике, сушка для белья, детские игрушки создают визуальный шум, что существенно удешевляет даже дорогой дизайнерский интерьер. Эксперт посоветовала предусмотреть места для их хранения заранее, на этапе дизайн-проекта.

Заключительная рекомендация дизайнера — отказаться от принципа «все лучшее сразу».