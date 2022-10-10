Как хранить картофель в яме

Хранение картофеля прямо в земле было традиционным методом в старину, и до наших дней он практически не изменился.
Однако, если у вас есть желание поэкспериментировать с опытом предков, учитывайте, что в стародавние времена часть урожая, которая начинала портиться, сразу отправлялась на корм домашним сельхозживотным, таким как свиньи или куры с суповыми перспективами. Картофельную кучу посещали и сортировали очень часто, поэтому при большом урожае картофеля, наличии свободного времени и потребителей потенциально подпорченной продукции, почему бы не рискнуть. Вдруг старинная агропрактика именно для вас окажется выгодной.
Строго говоря, хранение картофеля в земле не самый оптимальный способ, особенно для длительного хранения. Если оставить клубни в земле под толстым слоем почвы, которая со временем может намокнуть, это, безусловно, создаст условия, при которых картофель либо загнивает, либо начнет прорастать. Прохладные влажные условия от 3 до 7 градусов по Цельсию в подвале – предпочтительный вариант сохранить картошку до весны.
Сделать картофельную яму несложно. Во-первых, найдите самый сухой участок на открытом воздухе, например, на склоне. Места в низинах, где дождевая вода скапливается, не подходят – там картошка однозначно будет гнить.
При создании классической стародавней картофельной ямы выкопайте яму глубиной от 70 см и до метра или чуть больше в зависимости от количества картофеля, которое вы заложите на хранение.
Насыпьте на дно ямы 8-10 см чистой сухой соломы и положите сверху картофель в один слой. Добавьте еще один толстый слой соломы поверх картофеля, снова выложите клубни. Последний слой должен быть из соломы толщиной около 20 см. Теперь возьмите лопату и забросайте ранее выкопанной землей солому так, чтобы ее не было видно, земляной слой «покрышки» получится где-то 10 см.
Общее правило. Чем холоднее зимы, тем глубже делают яму и больше расходуют солому. Но копать настоящее бомбоубежище для картофеля не надо (метр или чуть больше с учетом закладки соломы). Без вентиляции в глубоком хранилище клубни сгниют.
После того, как вы берете из ямы картофель, ее следует снова тщательно укрывать. Когда ожидаются осадки, увеличивают земляной слой и набрасывают его покатым, к суровым холодам можно нарастить соломенную изоляцию.
Давно известно, что если клубни картофеля подвергались воздействию температуры ниже 5 градусов Цельсия долгое время, то мякоть при варке будет иметь сладковатый вкус. Степень сладости будет пропорциональна низкой температуре и продолжительности хранения картофеля, а также зависеть от того, будут ли клубни использоваться для столовых целей сразу после изъятия из хранилища. Исследования показали, что когда такие клубни подвергаются воздействию комнатной температуры в 21-23 градуса Цельсия в течение недели, примерно четыре пятых накопленного сахара удаляется. Таким образом, очевидно, что, хотя любое значительное накопление сахара в картофеле нежелательно, оно не обязательно представляет собой необратимую травму для столовых целей.