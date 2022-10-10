Как хранить картофель в яме

Хранение картофеля прямо в земле было традиционным методом в старину, и до наших дней он практически не изменился.

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Однако, если у вас есть желание поэкспериментировать с опытом предков, учитывайте, что в стародавние времена часть урожая, которая начинала портиться, сразу отправлялась на корм домашним сельхозживотным, таким как свиньи или куры с суповыми перспективами. Картофельную кучу посещали и сортировали очень часто, поэтому при большом урожае картофеля, наличии свободного времени и потребителей потенциально подпорченной продукции, почему бы не рискнуть. Вдруг старинная агропрактика именно для вас окажется выгодной.

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Строго говоря, хранение картофеля в земле не самый оптимальный способ, особенно для длительного хранения. Если оставить клубни в земле под толстым слоем почвы, которая со временем может намокнуть, это, безусловно, создаст условия, при которых картофель либо загнивает, либо начнет прорастать. Прохладные влажные условия от 3 до 7 градусов по Цельсию в подвале – предпочтительный вариант сохранить картошку до весны.

Сделать картофельную яму несложно. Во-первых, найдите самый сухой участок на открытом воздухе, например, на склоне. Места в низинах, где дождевая вода скапливается, не подходят – там картошка однозначно будет гнить.

При создании классической стародавней картофельной ямы выкопайте яму глубиной от 70 см и до метра или чуть больше в зависимости от количества картофеля, которое вы заложите на хранение.

Насыпьте на дно ямы 8-10 см чистой сухой соломы и положите сверху картофель в один слой. Добавьте еще один толстый слой соломы поверх картофеля, снова выложите клубни. Последний слой должен быть из соломы толщиной около 20 см. Теперь возьмите лопату и забросайте ранее выкопанной землей солому так, чтобы ее не было видно, земляной слой «покрышки» получится где-то 10 см.

Общее правило. Чем холоднее зимы, тем глубже делают яму и больше расходуют солому. Но копать настоящее бомбоубежище для картофеля не надо (метр или чуть больше с учетом закладки соломы). Без вентиляции в глубоком хранилище клубни сгниют.

После того, как вы берете из ямы картофель, ее следует снова тщательно укрывать. Когда ожидаются осадки, увеличивают земляной слой и набрасывают его покатым, к суровым холодам можно нарастить соломенную изоляцию.