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24 минуты назад

Этот цвет в спальне введёт вас в состояние стресса

Ferra.ru

Доктор Линдсей Браунинг отмечает, что один из цветов может способствовать «перенапряжению» мозга, если покрасить в этот цвет стены спальни. К тому же это доказывают и научные работы.

Этот цвет в спальне введёт вас в состояние стресса
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Доктор Линдсей Браунинг говорит, что красный цвет в спальне может сильно мешать сну. Связано это с тем, что данный цвет стимулирует работу мозга и вызывает у человека реакцию борьбы или бегства. А подобная реакция характерна для стресса. Существуют также научные доказательства, что слишком сильный стресс вредит состоянию тела и мозга.

Национальная служба здравоохранения Великобритании подчёркивает, что признаки стресса могут включать в себя головокружение, головные боли, боль в мышцах либо мышечное напряжение, боль в груди, проблемы с желудком, сексуальные проблемы.

На психическое здоровье влияет стресс таким образом, что приводит к сложностям с концентрацией внимания, к нерешительности, забывчивости, беспокойству, ощущению подавленности. Из-за стресса человек может стать раздражительным, резким, начать больше пить, курить, много или очень мало спать либо есть, избегать отдельных мест и людей.

Но если стресс так вреден, то какие цвета лучше использовать при оформлении спальни? Медик советует обратить внимание на нейтральные цвета: на землистые оттенки, бежевый цвет. Они действуют более успокаивающе. Кроме того, исследования показали, что синий цвет ассоциируется также со спокойствием.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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