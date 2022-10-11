Как правильно подготовить пионы к зиме: советы садовода

Пионы – цветы неприхотливые и не требуют в преддверии холодов специального ухода, заявил в беседе с «Пятым каналом» председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов.
По его словам, за этим растением важно не «переухаживать», летом они нуждаются только в прополке, подкормке комплексным минеральным удобрением и периодическом поливе. Перед зимовкой кусты можно пересадить. Если они сильно разрослись, то их следует разделить и рассадить.
Туманов также заявил, что для хорошего роста и цветения пионов летом в октябре – начале ноября при необходимости их можно обрезать и, если этого требуют погодные условия, укрыть на зиму. Эксперт в качестве укрывного материала порекомендовал использовать растительные остатки. Он отметил, что такой подход к уходу подойдет и для других многолетних цветущих растений.