Как правильно подготовить пионы к зиме: советы садовода

Пионы – цветы неприхотливые и не требуют в преддверии холодов специального ухода, заявил в беседе с «Пятым каналом» председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

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По его словам, за этим растением важно не «переухаживать», летом они нуждаются только в прополке, подкормке комплексным минеральным удобрением и периодическом поливе. Перед зимовкой кусты можно пересадить. Если они сильно разрослись, то их следует разделить и рассадить.