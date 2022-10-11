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4 часа назад

Как правильно подготовить пионы к зиме: советы садовода

Мир24

Пионы – цветы неприхотливые и не требуют в преддверии холодов специального ухода, заявил в беседе с «Пятым каналом» председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

Как правильно подготовить пионы к зиме: советы садовода
Фото: Мир24Мир24

По его словам, за этим растением важно не «переухаживать», летом они нуждаются только в прополке, подкормке комплексным минеральным удобрением и периодическом поливе. Перед зимовкой кусты можно пересадить. Если они сильно разрослись, то их следует разделить и рассадить.

Туманов также заявил, что для хорошего роста и цветения пионов летом в октябре – начале ноября при необходимости их можно обрезать и, если этого требуют погодные условия, укрыть на зиму. Эксперт в качестве укрывного материала порекомендовал использовать растительные остатки. Он отметил, что такой подход к уходу подойдет и для других многолетних цветущих растений.

Дом и сад,Андрей Туманов,
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