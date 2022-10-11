Дизайнеры описали ремонт в детской, который не устареет

Интерьер детской комнаты не устареет в течение многих лет, если выполнить его в спокойных оттенках, а яркие акценты сделать при помощи текстиля и декора, считают опрошенные РИА Недвижимость дизайнеры.

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Важно создать в детской сразу несколько зон – игровую, спальную, спортивную, учебную и зону для хранения, рассказала дизайнер компании Domeo Евгения Сорокина.

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"Даже если нет отдельной комнаты, и под детскую отводится лишь часть пространства, его нужно максимально трансформировать под разные виды активности", - пояснила она.

Для отделки детской комнаты стоит выбирать нейтральные цвета, а не пестрые обои с мультяшными персонажами, которые очень быстро надоедают, отметила руководитель студии дизайна MartDizain Татьяна Март. При этом не обязательно выбирать пастельные оттенки. Это могут быть и глубокие классические цвета - синий, охра, зеленый.

"Хороший вариант отделки детской, которая со временем станет спальней подростка - обои или стены под покраску. При этом даже яркие стены можно перекрыть белой грунтовкой и нанести сверху любой другой цвет. Если ребенок маленький и любит рисовать на стенах, то такое покрытие также будет преимуществом", - уточнила Март.

Возраст ребенка и его интересы лучше подчеркивать декором, который со временем можно менять, продолжила дизайнер. Это текстиль, постеры и картины, книги, игрушки, а также мелкая мебель. Основные предметы мебели - стол, стул и кровать – для экономии денег лучше выбирать сразу "на вырост".

Затраты на детскую зависят от готовности квартиры, класса ремонта и пожеланий заказчика, добавил руководитель строительной компании ForemanLTD Андрей Хрисанов, уточнив, что стоимость напольного покрытия (ламинат или кварцвинил) сегодня находится в пределах 900 рублей за квадратный метр.

По его словам, стоимость обоев начинается от 200 рублей за квадратный метр без учета работ. Тематические обои-фрески на одну стену обойдутся в среднем в 20 тысяч рублей. За подготовку стен под покраску подрядчики просят около 1,5 тысячи рублей за "квадрат", а цена самой краски в среднем составляет 5 тысяч рублей за десятилитровую банку.

Потолки в детских комнатах могут быть как натяжными, так и гипсокартонными. Их стоимость варьируется от 1,5 до 3 тысяч рублей за квадратный метр. Комплекс освещения в детской обойдется примерно в 20 тысяч рублей, а межкомнатные двери можно купить по цене от 10 тысяч рублей.