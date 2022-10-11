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3 часа назад

Россиянам рассказали о правильной подготовке дачи к зиме

Lenta.ru

Оставленной без присмотра в холодное время года даче могут угрожать различные факторы. О том, как правильно подготовить имущество к зиме, «Ленте.ру» рассказали эксперты «Росгосстраха».

Россиянам рассказали о правильной подготовке дачи к зиме
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В 35 процентах случаев в частные дома оказываются повреждены из-за сильного снега и ветра. Из-за пожаров в страховую компанию обращаются 26 процентов клиентов, из-за связанных с водой повреждений — 24 процента. Еще 10 процентов обращений приходится на кражи, количество которых выросло за последнее время.

Отмечается, что причина более чем 60 процентов страховых выплат по риску «пожар» — аварийная работа электросети и электрооборудования. На втором месте находятся возгорания из-за перекала печи, а на третьем — из-за пала мусора и природных пожаров.

Чтобы избежать возгораний и попадания в дом воды рекомендуется перед началом зимы починить и укрепить кровлю, а также слить воду из водопроводной системы и радиаторов отопления. Также следует прочистить печи, проверить исправность электропроводки и отопительных систем. Если на даче водятся мыши, от них лучше избавиться — грызуны могут испортить провода и спровоцировать замыкание.

В качестве защиты имущества от злоумышленников эксперты советуют установить решетки на окна, сигнализацию или сирену с датчиками движения. Также можно повесить муляж видеокамеры или табличку, что объект находится под охраной. Последнее не спасет от опытных воров, однако отпугнет бездомных. Если же собственник принял решение застраховать имущество, стоит тщательнее выбирать страховку и не пытаться экономить.

Дом и сад,Росгосстрах,
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