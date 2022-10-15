Что делать, если пуховик свалялся после стирки

Если неправильно стирать пуховик в стиральной машине, материал внутри него может сваляться. Из-за этого куртка может перестать быть пригодной в носке, но существует несколько лайфхаков того, как можно расправить внутренний материал, но лучше всего делать это вручную. О самых популярных способах — в материале “Рамблера”.

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Вручную

Этот способ — самый долгий, но самый действенный. Возьмите пуховик и разложите его на ровной поверхности, под него можно подложить полотенце, чтобы оно впитывало влагу. После этого найдите комочек, где он сбился и разбейте его пальцем. Если ткань позволяет, то можно его потереть. Если нет, то лучше надавить пальцем так, чтобы комок разбился. Переходите к следующему участку. Когда вы разобьете достаточно большое количество комков, пуховик нужно встряхнуть.

Феном

Возьмите фен и поставьте его на самую большую мощность, но следите за тем, чтобы воздух из него был холодным, иначе материал испортится. Направьте воздух на комок и подождите, когда он немного подсохнет. После этого пуховик нужно расправить потрясти, весь пух внутри разобьется сам. Этот процесс также требует много времени, но считается одним из эффективных.

Мухобойка или пылевыбивалка

Развесьте пуховик так, чтобы он крепко держался и возьмите мухобойку или пылевыбивалку для ковров. Пока пуховик будет сушиться, подходите к нему каждые 2-3 часа и выбивайте его, как пыльный ковер. С помощью таких движений вы сможете разбить мокрый пух внутри.

Перестирать