6 способов применения пакетиков силикагеля

Эти саше пригодятся в множестве бытовых ситуаций.

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В каждой коробке обуви можно найти несколько маленьких пакетиков с шариками, которые устраняют запахи и влагу из упаковки. На них обычно написано «Не есть» и «Выбросить», к первому совету точно нужно прислушаться, а вот второй можно проигнорировать. Силикагель может пригодиться в разных бытовых ситуациях, поэтому сохраняйте эти пакетики в отдельной коробочке и вспомните про них, когда они потребуются.

Избавиться от запаха в сумке

Это особенно актуально для тех, кто посещает тренировки в фитнес-центре: влажная футболка, кроссовки и штаны могут пропитать лишней водой сумку и оставить в ней неприятный запах. Храните в спортивной сумке несколько пакетов с силикагелем: он не позволит вещам запревать и избавит сумку от характерного аромата.

Продлить жизнь бритве

Многие хранят бритвенные станки в ванной комнате, из-за влажности они гораздо быстрее затупляются. Но если переместить бритву в коробочку, наполненную пакетами силикагеля, затупятся лезвия только через пару месяцев, когда полоса индикатора полностью сотрется.

Не дать затупиться ножам

Если разместить пакетики из обувных коробок в отделение, где вы храните ножи, то они начнут тупиться гораздо меньше, а лезвие перестанет покрываться характерными разводами от воды.

Спасти телефон

Все знают, что упавший в воду или намокший под дождем телефон можно спасти, погрузив его в рис. Но пакеты с силикагелем работают гораздо лучше, они впитывают влагу гораздо эффективнее, а значит, и шансы, что гаджет снова начнет работать, возрастают.

Предотвратить запотевание лобового стекла

В осеннюю и весеннюю погоду многие автомобилисты сталкиваются с этой проблемой. Положите вечером на приборную панель несколько пакетиков, и утром проблем с запотевшим стеклом будет существенно меньше.

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