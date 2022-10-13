Кинолог рассказал о возможности смены имени для собаки

О том, возможно ли со временем поменять имя собаке, «Мосленте» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, собаки относятся к таким переменам нормально.
«Животные не привязываются к кличке, для них это просто наиболее часто употребляемая команда, которая обозначает некий сигнал внимания. Перестроить собаку возможно, главное делать это постепенно и каждый раз хвалить и поощрять питомца за отзыв на новое имя», — объяснил кинолог.
Чтобы смена имени прошла без проблем, Голубев посоветовал в первую очередь посмотреть на реакцию животного на некоторые звуки будущей кличке. Кроме того, не следует выбирать длинные имена, сказал он.
«Никогда не наказывайте собаку, употребляя ее кличку, так вы можете сформировать ненужные ассоциации у питомца. Не называйте питомца прежним именем, так вы только запутаете любимца», — добавил Голубев.