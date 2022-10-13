Кинолог рассказал о возможности смены имени для собаки

«Животные не привязываются к кличке, для них это просто наиболее часто употребляемая команда, которая обозначает некий сигнал внимания. Перестроить собаку возможно, главное делать это постепенно и каждый раз хвалить и поощрять питомца за отзыв на новое имя», — объяснил кинолог.