4 ошибки, которые быстро приводят плиту в негодность

Многие хозяйки даже не подозревают о том, что день ото дня наносят вред своей плите, из-за чего она очень быстро приходит в негодность.

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Подробнее о том, какие ошибки мы чаще всего допускаем в обращении с плитой – в материале "Рамблера".

Отвлекаться во время готовки

Готовка не всегда требует активных действий: порой достаточно разбить пару яиц в сковородку, а дальше за вас все сделает плита. Однако, отвлекаясь во время готовки, мы рискуем навредить плите. К примеру, если жидкость выкипит и прольется на плиту, может образоваться нагар, из-за которого конфорка перестанет работать.

Если все-таки что-то пролилось, удалите пятно как можно скорее и не дайте ему засохнуть.

Удалять нагар ножом или лезвием

Острые предметы поцарапают поверхность, особенно, если у вас стеклянная варочная панель. Чтобы удалить нагар без последствий, воспользуйтесь силиконовой или пластиковой лопаткой.

Не прочищать газовые конфорки

Если конфорка вдруг начала слабо гореть, скорее всего пора ее прочистить. Не стоит пускать проблему на самотек. В противном случае, подача газа будет становиться все хуже и хуже.

Чтобы прочистить конфорку, перекройте газ, а затем выньте конфорку из гнезда и прочистите отверстие проволокой.

Наливать слишком много воды на варочную панель во время уборки