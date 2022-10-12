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37 минут назад

4 ошибки, которые быстро приводят плиту в негодность

Мира Маркина

Многие хозяйки даже не подозревают о том, что день ото дня наносят вред своей плите, из-за чего она очень быстро приходит в негодность.

4 ошибки, которые быстро приводят плиту в негодность
Фото: unsplashunsplash

Подробнее о том, какие ошибки мы чаще всего допускаем в обращении с плитой – в материале "Рамблера".

Отвлекаться во время готовки

Готовка не всегда требует активных действий: порой достаточно разбить пару яиц в сковородку, а дальше за вас все сделает плита. Однако, отвлекаясь во время готовки, мы рискуем навредить плите. К примеру, если жидкость выкипит и прольется на плиту, может образоваться нагар, из-за которого конфорка перестанет работать.

Если все-таки что-то пролилось, удалите пятно как можно скорее и не дайте ему засохнуть.

Удалять нагар ножом или лезвием

Острые предметы поцарапают поверхность, особенно, если у вас стеклянная варочная панель. Чтобы удалить нагар без последствий, воспользуйтесь силиконовой или пластиковой лопаткой.

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Не прочищать газовые конфорки

Если конфорка вдруг начала слабо гореть, скорее всего пора ее прочистить. Не стоит пускать проблему на самотек. В противном случае, подача газа будет становиться все хуже и хуже.

Чтобы прочистить конфорку, перекройте газ, а затем выньте конфорку из гнезда и прочистите отверстие проволокой.

Наливать слишком много воды на варочную панель во время уборки

Это чревато коротким замыканием и образованием ржавчины на конфорках. Опытные хозяйки рекомендует вообще не наливать жидкость на панель. Чтобы почистить плиту, смочите губку, отожмите воду и уже затем удаляйте загрязнения.

Дом и сад,
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