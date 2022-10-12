Как надолго сохранить свежесть выращенных овощей: лайфхаки

Сохранить собранный осенью урожай на долгое время помогут специальные конструкции на балконе и в гараже. Причем смастерить их можно самостоятельно и быстро – рассказываем, что для этого нужно.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Холодильник в гараже

«Отличный способ сохранить плоды – обустроить пространство в гараже. Сначала нужно огородить определенную площадь обычным брусом. Далее заложить периметр пенопластом и покрыть все это термопленкой», – поделились умельцы в «Самой полезной программе» на РЕН ТВ.

Сохранить температуру в этом «холодильнике» на нужных показателях поможет какой-нибудь старый кондиционер. А чтобы не столкнуться с перегревом установки, нужно выкачать оттуда весь воздух и запустить вместо него систему фреон.

Термобокс на балконе

Если в квартире есть балкон, то это отличное место для хранения урожая. А надолго сохранить свежесть плодов помогут специальные термобоксы, которые легко и просто установить в этом месте.

Для создания бокса понадобятся ящик из бруса, фольгированный утеплитель, доски и термометр.

Фольгу необходимо выложить по всему боксу. Далее ящик надо закрыть досками по размеру – тут можно смастерить некую дверь, чтобы доступ к овощам был удобным. Термометр можно прикрепить внутри, чтобы следить за температурой – отклонения могут сократить сроки хранения. Ну и для красоты некоторые обшивают всю конструкцию вагонкой.

Терморегулирующий балконный контейнер

Такой контейнер сделать проще всего – понадобятся деревянный ящик, пенопласт и коврик с подогревом.

Все овощи засыпаются в деревянную конструкцию и накрываются листом пенопласта. В последнем важно наделать дырочек, чтобы кислород циркулировал. А коврик с подогревом, уложенный под ящик, поможет беспрерывно поддерживать нужный градус.

«За месяц работы такая установка потратит электричество всего на 60 рублей, что совершенно не затратно», – отметили умельцы.