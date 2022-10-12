Как правильно сажать лук и чеснок перед зимой

Окончание сезона вовсе не означает, что на наших шести сотках не осталось никаких дел. Так могут думать только те, кто недавно пополнил ряды дачников. А у всех остальных и сегодня забот хватает.
Что важно сделать при подготовке сада к зиме:
Список того, что можно посадить и посеять в октябре–ноябре, — довольно внушительный, как рассказала «Вечерней Москве» биохимик и дачница с 30-летним стажем Екатерина Попова.
И возглавляет его озимый чеснок. Сажать его начинают в третьей декаде сентября, но и сейчас сделать это совсем не поздно: до наступления морозов чеснок успеет укорениться (на это ему требуется примерно три недели).
Место для культуры выбирайте открытое и солнечное, посаженный в тени чеснок не порадует вас крупными головками.
Лучшими предшественниками чеснока на грядке являются:
Перед посадкой внесите в землю древесную золу. Богатая калием, кальцием, фосфором, магнием, натрием и кремнием, она поможет чесноку лучше пережить зиму и благодаря своему пролонгированному действию обеспечит питание ранней весной, когда растение тронется в рост.
Посадив чеснок, укройте грядку слоем опавшей листвы. Она выполнит две важные задачи: не даст чесноку вымерзнуть и улучшит качество почвы, став отличным питанием для микробиоты. Правда, при одном условии — весной не убирайте листву с грядки. Примерно к середине — концу июня вы с изумлением обнаружите, что от нее не осталось и следа.
Еще одна культура, которую стоит посадить недели за две до начала устойчивых заморозков, это лук-севок.
А вот сажать лук-чернушку (то есть семенами) лучше по мерзлой земле, заранее подготовив для него посадочные бороздки.
Если вы не пожалеете сил и времени, то эти культуры, посаженные под зиму, отблагодарят вас ранним урожаем: на стол вы сможете подавать их гораздо раньше тех соседей, которые начнут сажать их весной. Например, свою морковь вы сможете начинать есть уже в начале июня.
Вот только прислушайтесь к совету: не замахивайтесь на слишком большие площади посадок. Дело в том, что посаженные под зиму морковь и свекла, хоть и дадут вам более ранний урожай, но храниться так же долго, как посаженные весной, не будут. Поэтому посадите сейчас то количество овощей, которое вашей семье потребуется «на поесть» в течение следующего теплого сезона. А на хранение отправятся овощи, которые вы посадите весной.
О свекле надо сказать несколько слов отдельно:
Выбирая место для осенней посадки овощей и зелени, вы должны быть уверены, что весной там не будет застаиваться вода, иначе труды ваши будут потрачены напрасно.