Какие интерьеры предпочитают киноманы

Какая она, квартира заядлого киномана? Часто ценители кино просят дизайнеров повторить интерьеры из популярных фильмов. Об этом в примерах рассказали сотрудники дизайн-студий.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«У меня были клиенты, ценящие советский стиль. Они просили повторить несколько интерьерных элементов из квартиры главной героини фильма «Москва слезам не верит», – поделилась дизайнер студии Domeo Татьяна Кленье с РИА «Недвижимость».

Кленье добавила, что при разработке дизайна интерьера она взяла из фильма несколько примечательных фишек – это коричневый и рыжий цвета, формы мебели.

Анна Зарубко из этой же студии вспомнила, что разрабатывала дизайн в космической стилистике. Девушка и ее клиенты черпали вдохновение из «Звездных войн» и «Стартрека» – учитывали интерьеры кораблей и зданий из фильмов.

Футуризм в дизайне интерьера ей удалось воплотить через круглые углы стен и элементы мебели, через синий и оранжевый цвета и геометрию в декоре.

У студии MBDS однажды заказали разработку дизайна интерьера в стиле «Великого Гэтсби» и «Дьявол носит Prada». По словам сотрудницы, один заказчик вдохновился стилем арт-деко, другой – интересными современными деталями.