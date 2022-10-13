Какие интерьеры предпочитают киноманы

Какая она, квартира заядлого киномана? Часто ценители кино просят дизайнеров повторить интерьеры из популярных фильмов. Об этом в примерах рассказали сотрудники дизайн-студий.
«У меня были клиенты, ценящие советский стиль. Они просили повторить несколько интерьерных элементов из квартиры главной героини фильма «Москва слезам не верит», – поделилась дизайнер студии Domeo Татьяна Кленье с РИА «Недвижимость».
Кленье добавила, что при разработке дизайна интерьера она взяла из фильма несколько примечательных фишек – это коричневый и рыжий цвета, формы мебели.
Анна Зарубко из этой же студии вспомнила, что разрабатывала дизайн в космической стилистике. Девушка и ее клиенты черпали вдохновение из «Звездных войн» и «Стартрека» – учитывали интерьеры кораблей и зданий из фильмов.
Футуризм в дизайне интерьера ей удалось воплотить через круглые углы стен и элементы мебели, через синий и оранжевый цвета и геометрию в декоре.
У студии MBDS однажды заказали разработку дизайна интерьера в стиле «Великого Гэтсби» и «Дьявол носит Prada». По словам сотрудницы, один заказчик вдохновился стилем арт-деко, другой – интересными современными деталями.
«Некоторые вдохновляются интерьерами современного «Шерлока». Именно там отлично показано смешение английского и современного стилей с классическими и ультрамодными элементами», – также сказала дизайнер студии.