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52 минуты назад

Будет ли толк от саженца, который посадят в землю без удобрения

Крестьянская жизнь

Можно ли сажать деревья прямиком в землю, не добавляя в яму навоз, перегной, удобрения? Ответ на этот вопрос вы найдете в материале "Крестьянской жизни.ру".

Будет ли толк от саженца, который посадят в землю без удобрения
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Так делать, конечно, можно, но не ждите от деревьев ничего хорошего, рассказывают опытные садоводы. Навоз, перегной или удобрения добавляются в землю для того, чтобы получить интенсивный рост в первые годы, чтобы саженец энергичнее развивался, был крепким и здоровым. Саженец на голодном пайке не даст хорошего прироста, так как ему не будет хватать нормального питания.

Попробуйте для интереса провести такой эксперимент: посадите 2 саженца в разные условия произрастания:с удобрениями в яму и просто в нашу малопродуктивную землю. И проследите, как будет протекать процесс приживаемости и развития. Вы сразу поймете разницу.

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