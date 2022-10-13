Будет ли толк от саженца, который посадят в землю без удобрения

Можно ли сажать деревья прямиком в землю, не добавляя в яму навоз, перегной, удобрения? Ответ на этот вопрос вы найдете в материале "Крестьянской жизни.ру".

Так делать, конечно, можно, но не ждите от деревьев ничего хорошего, рассказывают опытные садоводы. Навоз, перегной или удобрения добавляются в землю для того, чтобы получить интенсивный рост в первые годы, чтобы саженец энергичнее развивался, был крепким и здоровым. Саженец на голодном пайке не даст хорошего прироста, так как ему не будет хватать нормального питания.