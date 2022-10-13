Реальные отзывы: нужна ли дома хлебопечь

Свежий и ароматный хлеб без вредных добавок и красителей уже давно можно выпекать в домашних условиях. Весь процесс приготовления заметно упростило появление на рынке такого прибора, как хлебопечка. "Рамблер" разобрался, довольны ли обладатели такого приспособления или эта покупка может стать одной из бесполезных.

Внутри устройства есть два основных элемента – емкость для замешивания теста и камера для выпекания. Все детали очень легко моются, а камеру для выпекания и вовсе достаточно лишь протереть сухой салфеткой.

Рынок подобных товаров сейчас переполнен разнообразными моделями, потому вы можете выбрать печь с теми функциями, что нужны именно вам. Обратите внимание, что многие из них имеют возможность выпекать не только хлеб, но и кексы, пиццу и другую выпечку.

Большинство домохозяек, как заметно из отзывов, не всегда используют печь по назначению – некоторые и вовсе не пекут в ней хлеб, а лишь замешивают тесто для другой выпечки. Отмечают, что для замешивания и настаивания теста она просто идеальна.

Реальные отзывы

Пользуемся 3 года, дорогу в булочную не помнит уже никто, печем только полезные хлеба, безо всяких улучшителей, панифаринов, красителей, отбеливателей и консервантов, которыми наполнены магазинные батоны и плюшки. Никто не потолстел, а вот самочувствие улучшилось.

По моему опыту – замучаетесь каждый день печь. Поначалу, конечно, хорошо и интересно, но потом это сильно надоедает. Ну а вообще очень классная вещь.

У меня уже есть хлебопечка и я ей очень довольна, пеку постоянно, никакой мороки, в посудомоечной машине мыть не надо. Не потолстела.

У родственников есть такая печь. Хлеб делают практически каждый день. Хлеб очень вкусный, поэтому я хлебопечку никогда не буду покупать, ибо не есть хлеб в огромных количествах станет невозможным.