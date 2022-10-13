Какие вещи нельзя хранить в вакуумных пакетах

Вакуумные пакеты — тип упаковки, позволяющий сэкономить метры домашнего пространства. Правда, такой способ хранения подходит далеко не для всех вещей и требует особого внимания. Что нельзя хранить в вакуумных пакетах, читайте в материале «Рамблера».

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Вакуумные пакеты для хранения вещей эффективно спасают квартиру от захламления. В них помещается все: от подушек, одеял и постельного белья до гардероба не по сезону, который только мешает в шкафах. Однако этот тип упаковки — не такое уж и универсальное решение для хранения. Все потому, что многие вещи не терпят хранения таким образом. Так, на кожаных изделиях после вакуума могут появятся трещины и заломы, а меховая отделка на зимней куртке может деформироваться и потерять привычный объем.

Совет: перед помещением в пакет зимней куртки выверните ее наизнанку, чтобы замки и пуговицы не повредили полиэтилен. Любые потенциально опасные детали фурнитуры лучше прятать в слой ткани.

Не идет на пользу вакуумный метод и натуральным тканям. Без воздуха волокна текстиля сжимаются и теряют форму. Со временем вещи могут окончательно деформироваться. Правда, для этого они должны пролежать в пакете как минимум несколько месяцев. Чтобы этого избежать, примерно раз в полгода нужно доставать вещи из пакета, давать им расправиться и «напитаться» воздухом. А затем их можно аккуратно сложить и снова расфасовать по пакетам.