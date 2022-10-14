Перечислены советы по обращению с бытовой техникой

Специалисты Роскачества дали советы по продлению срока службы бытовой техники. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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В материале эксперты перечислили советы, которые помогут домашней технике прослужить дольше. В первую очередь авторы рекомендовали аккуратно обращаться с электроникой, регулярно чистить и продувать устройства — на их поверхности может собираться пыль, которая ведет к перегреву. Также предметы бытовой электроники нужно правильно заряжать — пользоваться оригинальными адаптерами и проводами, ограничивать использование при экстремальных значениях температуры.

Большую часть техники лучше не держать подключенной к сети, если девайсы редко используются. Это позволит сэкономить на электроэнергии, избежать скачков напряжения и улучшить производительность устройств. Многие гаджеты необходимо беречь от воды.