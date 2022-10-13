Репа на подоконнике – самое беспроблемное комнатное растение

Как известно, у настоящего огородника сезон не заканчивается даже поздней осень, перемещаясь с грядки на подоконник в квартире или на балкон. Если вы ищите красивое, зеленое и самое неприхотливое растение, а заодно съедобное и полезное, сажайте репу!

Фото: АГРОXXI АГРОXXI

Топ культур для «статусного» квартирного огорода по праву возглавляют помидоры, огурцы и кабачки, коим мастера домашнего овощеводства отдают балконы целиком, а на подоконнике царствуют всевозможные проростки и экзотические пряные травы – тимьян, базилик и орегано – для впечатления гостей. Уход за этими культурами требуется довольно тщательный с использованием жидких листовых удобрений (к счастью, сегодня есть из чего выбрать).

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Домашний огородник попроще заведет на подоконнике гидропонный лук в банке, в длинном контейнере на балконе посеет петрушку и укроп.

А вот растение, которое понравится всем, - это репа! У амбициозных растениеводов она не отнимет времени, отведенного на культуры первого плана, а для любителей простоты и вовсе идеальна – привнесет романтический деревенский колорит, ну и питательный урожай в итоге.

Резные листья репы будут красиво смотреться даже рядом с комнатными цветами, - яркие, зеленые и вкусные!

Выращивание репы в помещении, действительно, забавное хобии, а вам не придется беспокоиться о покупке дорогой почвосмеси или специальных удобрениях. Дома репу не достанет ни мучнистая роса, ни кила крестоцветных, ни вредители: посеяли и наслаждайтесь!

Вот пошаговая инструкция, убедитесь, ничего сложного нет – разве что вы решите углубиться в разнообразие сортов для продвинутых «реповодов». Тут есть новинки корнеплодов с фиолетовой и пурпурной верхушкой, белоснежные репки разных сортов спелости и алые, слегка плоские, пучковые репки-крохотульки, репа яйцевидная и золотая, гибридная репа для производства листовой зелени (например, сорт Топ Стар), экзотическая длинная и тонкая фиолетовая японская репа Хинона кабу… Около 23 впечатляющих реп можно найти в семеноводческих каталогах!

Перейдем к посадке.

1. Купите пластиковый горшок на 7,5 литров с пластиковым поддоном, ножом откройте дренажные отверстия на дне и по бокам контейнера на 1,5 см от дна.

2. Выровняйте дно контейнера слоем крупного гравия в 3 см. Гравий помогает улучшить дренаж и предотвращает засорение отверстий горшечной смесью.

3. Заполните контейнер хорошо дренированной стерилизованной почвенной смесью. Полейте.

4. Посадите семена репы, заглубляя на сантиметр-два, с расстоянием не менее 10 см друг от друга, чтобы не мешать развитию корнеплодов. Репу на зелень можно сеять ближе – через 5 см. Снова полейте.

5. Поставьте на солнечный подоконник.