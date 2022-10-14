Как постирать пуховик в стиральной машине

Регулярная и правильная стирка поможет куртке прослужить дольше.

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Не всегда есть возможность отдать вещь в химчистку, а вернуть чистоту и свежесть верхней одежде хочется. В таком случае можно справиться подручными средствами, главное – соблюдать все правила.

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Для чего нужно стирать пуховик?

Некоторые думают, что стирать пуховик необязательно и даже вредно для изделия. Это не так. Регулярная стирка не только очищает его от загрязнений, но и играет важную роль в увеличении срока его службы: когда пух грязный, он легче удерживает влагу, а значит, верхняя одежда теряет часть своей воздушности и объёма.

Это серьёзная проблема, потому что наличие этого самого объёма удерживает тёплый воздух вокруг вашего тела, согревая вас. Постоянное ношение неизбежно делает пух более плотным, что снижает эффективность с точки зрения сохранения тепла и защиты от влаги.

Во-вторых, загрязнение наполнителя, особенно если он намокнет, может стать самым подходящим местом для размножения плесени и бактерий.

7 правил домашней стирки

То, что пуховики нельзя стирать в домашних условиях – миф. Любой вид верхней одежды на пуху или с искусственным наполнителем можно постирать в домашних условиях, если знать как:

Анна Шаповал, fashion-эксперт интерактивного универмага Shopping Live: Пуховик — одна из самых актуальных моделей осенне-зимнего сезона. В отличие от дублёнки, его можно постирать. Главное высушить его в горизонтальном положении – тогда весь наполнитель не окажется снизу.