Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+21° в 
USD 63.49EUR 62.59
Войти в почту
1 час назад

Блогерша показала способ быстро высушить одежду после стирки

Lenta.ru

Блогерша Джин с никнеймом cleanwithjen показала быстрый способ высушить одежду. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, насчитывающем один миллион подписчиков.

Раскрыт способ быстро высушить одежду после стирки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Инфлюэнсерша, которая делится на своей страницей лайфхаками в сфере уборки, заявила, что избавить вещи от влаги поможет простыня. Так, по ее словам, следует поставить у батареи сушилку для белья, на которой размещены постиранные предметы гардероба, и накрыть ее соответствующей постельной принадлежностью.

«Подоткните края простыни, сделав своеобразную маленькую палатку для сушки, в которой будет задерживаться горячий воздух», — пояснила юзерша.

В свою очередь зрители оценили продемонстрированный блогершей способ.

«Это гениальный совет, которого мне не хватало», «Работает как по волшебству», «Я в восторге от данной идеи», — прокомментировали они.

Ранее основатель и редактор посвященного вопросам стирки и уборки сайта In The Wash Лоуренс Смит назвал лучшие в доме места для сушки одежды в холодное время года. Он отметил, что для указанного процесса предпочтительнее выбирать в доме хорошо проветриваемые места, избегая ванной, гостиной, кухни и спальни.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители