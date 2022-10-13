Раскрыт способ быстро высушить одежду после стирки

Блогерша Джин с никнеймом cleanwithjen показала быстрый способ высушить одежду. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, насчитывающем один миллион подписчиков.
Инфлюэнсерша, которая делится на своей страницей лайфхаками в сфере уборки, заявила, что избавить вещи от влаги поможет простыня. Так, по ее словам, следует поставить у батареи сушилку для белья, на которой размещены постиранные предметы гардероба, и накрыть ее соответствующей постельной принадлежностью.
«Подоткните края простыни, сделав своеобразную маленькую палатку для сушки, в которой будет задерживаться горячий воздух», — пояснила юзерша.
В свою очередь зрители оценили продемонстрированный блогершей способ.
«Это гениальный совет, которого мне не хватало», «Работает как по волшебству», «Я в восторге от данной идеи», — прокомментировали они.
Ранее основатель и редактор посвященного вопросам стирки и уборки сайта In The Wash Лоуренс Смит назвал лучшие в доме места для сушки одежды в холодное время года. Он отметил, что для указанного процесса предпочтительнее выбирать в доме хорошо проветриваемые места, избегая ванной, гостиной, кухни и спальни.