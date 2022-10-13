Раскрыт способ быстро высушить одежду после стирки

Блогерша Джин с никнеймом cleanwithjen показала быстрый способ высушить одежду. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, насчитывающем один миллион подписчиков.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Инфлюэнсерша, которая делится на своей страницей лайфхаками в сфере уборки, заявила, что избавить вещи от влаги поможет простыня. Так, по ее словам, следует поставить у батареи сушилку для белья, на которой размещены постиранные предметы гардероба, и накрыть ее соответствующей постельной принадлежностью.

«Подоткните края простыни, сделав своеобразную маленькую палатку для сушки, в которой будет задерживаться горячий воздух», — пояснила юзерша.

В свою очередь зрители оценили продемонстрированный блогершей способ.

«Это гениальный совет, которого мне не хватало», «Работает как по волшебству», «Я в восторге от данной идеи», — прокомментировали они.