Стало известно об опасности меламиновой губки

Меламиновая губка может представлять опасность, если ее частицы попадут в организм человека, рассказал исполнительный директор компании Master House Владимир Лобинцев. В беседе с «Лентой.ру» он предупредил об опасности меламина и пояснил, в каких случаях можно пользоваться популярным чистящим средством, а когда в целях безопасности от него нужно отказаться.

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Меламин стирает загрязнение, а пористая структура губки всасывает эту грязь. Поэтому меламиновая губка работает эффективнее обычной даже без использования моющих средств, пояснил эксперт. Она легко удаляет разнообразные пятна: следы от детских художеств с обоев и мебели, пятна от чая и кофе, вина и фруктов, жира и копоти. Ей можно чистить сантехнику, кафель, оконные рамы, мебель, бытовую технику. Она пригодна для чистки пластиковых подоконников и кожаных кресел.

Меламин относится к слаботоксичным веществам, но его частицы могут оставаться на убранных поверхностях и оттуда попасть в организм. Опасным вещество становится только при попадании внутрь, предупредил собеседник «Ленты.ру».

«Именно в пищевой промышленности случились самые известные "меламиновые скандалы". В Китае в 2009 году суд вынес директору фабрики, производящей детские молочные смеси, в которых нашли меламин, высшую меру наказания», — рассказал эксперт.

При использовании меламиновой губки следует соблюдать следующие правила: работать губкой в перчатках, а также не мыть ей посуду и предметы, контактирующие с едой. Запрещено использовать для уборки губкой горячую воду, так как именно горячая вода разрушает ее структуру, таким образом от нее отделяются мельчайшие частицы, которые могут попасть внутрь организма, пояснил Лобинцев.

Меламиновая губка также не подходит для мытья горячих поверхностей, например, горячей варочной поверхности, подвел итог эксперт.