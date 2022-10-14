Какие удобрения вносят осенью в почву: чем подкормить сад и огород

Осенью садово-огородный сезон завершается, но после сбора урожая еще есть чем заняться, например, внесением удобрений. «Рамблер» рассказывает, какие удобрения нужно вносить осенью и как это сделать правильно.

Зачем нужно вносить удобрения осенью

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Осенняя подкормка почвы необходима по разным причинам:

Растения лучше переносят зиму.

Когда растения пробуждаются, они получают питательные вещества раньше, чем их можно внести весной.

Улучшается белково-углеводный синтез и другие процессы.

Удобрение можно подобрать с учетом потребностей конкретного растения.

Какие удобрения обычно вносят перед зимой

Минеральные удобрения

Чтобы не ошибиться, нужно выбирать те удобрения, на упаковках которых есть маркировка «осень». Как правило, в них понижено содержание азота, который стимулирует нарастание зеленой массы. Зато много фосфора, калия и кальция, отвечающих за иммунитет и устойчивость к морозам.

Навоз и помет

Обычно их вносят один раз в три-четыре года, не чаще, в количестве 3-4 кг на квадратный метр, не больше. Навоз и птичий помет специально вносят осенью, когда урожай уже убран, чтобы не сжечь корневую систему.

Компост

Осень — идеальное время для внесения компоста. Так же, как и навоз с птичьим пометом, его разбрасывают по земле, а затем перекапывают на глубину 15-20 см.

Торф

Отлично удерживает влагу в почве. Но лучше выбирать не верховой, а низинный торф, в нем больше питательных веществ и он не так закисляет почву. Кстати, его рекомендуют вносить вместе с компостом.

Зола

Универсальное удобрение, которое можно вносить и под зиму, и при посадке весной.

Сидераты

Простота, дешевизна, натуральность — сидераты любимы многими дачниками и совершенно заслуженно. Действуем так: разбрасываем семена по грядкам, после того как будет собран урожай, а когда появятся всходы высотой 10 см, перекапываем. Обычно для этих целей используются горчица, клевер, люцерна, овес, люпин.

Калийные удобрения

Обычно такие удобрения вносят осенью, чтобы за зиму успел нейтрализоваться содержащийся в них хлор.

В каких удобрениях осенью нуждаются разные растения

Плодовые деревья

Удобрять плодовые деревья нужно в середине октября. Что вносим:

перегной для улучшения структуры почвы, 30 кг — под молодые деревья, 50 кг — под деревья старше 10 лет,

фосфорно-калийные удобрения, под яблони и груши — 300 г суперфосфата и 200 г сульфата калия, внести и пролить водой, под сливы и вишни — раствор в пропорции 3 столовые ложки суперфосфата на 10 л воды и 2 столовые ложки сульфата калия на 10 л воды, всего 4-5 ведер — под каждое взрослое дерево;

универсальные удобрения — вносятся согласно инструкции,

навоз — не свежий, а двух- или трехлетний, 4-5 кг под каждой дерево, равномерно распределить и замульчировать травой или опилками.

Ягодные кустарники

Для подкормки ягодных кустарников не нужно ждать поздней осени, это можно делать сразу после сбора урожая. Что вносим:

зола, но не всякая, а та, что получена после сжигания травы, листьев или чистых дров. Норма: 300-400 г на квадратный метр,

куриный помет — 0,5-0,8 кг на квадратный метр, после чего нужно перекопать землю, будьте осторожны, чтобы не повредить корни.

комплексные минеральные удобрения вносятся согласно инструкции на упаковке,

доломитовая или известковая мука — 300-450 г на квадратный метр для снижения кислотности почвы.

Картофель

Внесение удобрений осенью поможет повысить урожайность на следующий год. Что вносим:

соломистый навоз — 5-10 кг на квадратный перед вспашкой или перекопкой,

сидераты — можно высевать сразу после уборки картофеля,

нитроаммофоска — 2 столовые ложки на квадратный метр в среднем, но в зависимости от ваших задач и условий порцию можно корректировать, для этого прочтите инструкцию,

универсальные удобрения — вносятся по инструкции.

Клубника

Клубника также нуждается в удобрениях. Что вносим:

птичий помет — разбавляем водой 1:20 и настаиваем 2-4 дня, поливаем между рядами, стараясь не попадать на листья и особенно розетку,

коровяк или навозная жижа — разбавляем водой 1:10, настаиваем 2 дня, поливаем из расчета один литр на куст,

смесь нитрофоски (2 столовые ложки) и калийной соли (20 граммов) — разводим в 10 литрах воды, поливаем из расчета один литр на куст.