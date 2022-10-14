Как накопить деньги: 7 простых способов научиться откладывать на что угодно

Когда вокруг масса соблазнов, очень хочется купить все и сразу, чтобы сначала порадовать себя, а потом мучительно ждать поступления следующей зарплаты. И так по кругу. «Рамблер» рассказывает, как разорвать этот порочный круг и научиться копить деньги на любые цели.

Прежде чем начинать копить, нужно выяснить, а что вообще происходит с деньгами, и взять их под контроль. Что для этого требуется сделать?

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Завести дневник трат

Нет, не нужно записывать каждый потраченный рубль в отдельный блокнотик, достаточно найти в своем банковском приложении раздел, в котором отображаются все ваши расходы в течение месяца. Для начала даже такого анализа вполне будет достаточно, чтобы понять, на что уходят все ваши деньги. Потом вы наверняка войдете на вкус и подберете максимально удобное для себя приложение для контроля трат.

Проанализировать

Рассмотрите внимательно все статьи расходов, подумайте, на чем можно сэкономить, а от чего и вовсе отказаться, по крайней мере, до того момента, пока ваши доходы не увеличатся.

Сократить траты

От анализа нужно сразу переходить к действиям. Это сложно, но возможно, продержитесь некоторое время, дальше будет легче. На самом деле точно также работает отказ от вредных привычек и внедрение полезных. Сначала нестерпимо хочется сладкого и фастфудного, но со временем все меньше, а в конце концов вы начинаете отчетливо понимать, что именно сейчас вы не хотите этот лишний кусок торта или пиццы.

Закрыть кредиты

Пока у вас не закрыты долги, копить не получится. Можно откладывать небольшие суммы, но накопить на крупные покупки вы не сможете. Поэтому просто смиритесь с мыслью, что на ближайшее время ваша главная цель — погасить все долги.

Создать подушку безопасности

Все ее хотят, но не у всех она есть. Что это такое? Финансовой подушкой безопасности принято называть некоторую денежную сумму, которая позволит вам сохранить привычный образ жизни, если вы внезапно лишитесь всех или основных источников дохода. У каждого человека свой привычный уровень расходов, но есть обязательные, например, жилищно-коммунальные услуги, продукты, школы или детские сады, проезд, бензин, лекарства, которые нужно принимать постоянно. Вам нужно вычислить, сколько денег на это вы тратите, и решить, на сколько месяцев вам нужна подушка безопасности. Так, путем сложения и умножения можно определить размер финансовой подушки.

Найти дополнительный источник дохода

Просто подумайте, что еще вам поможет заработать. Это может быть продажа ненужных вещей, которые только занимают место в вашей жизни, а могли бы принести деньги, украшений, сделанных своими руками, возможно, вы умеете шить или вязать, или вы учитель и можете заняться репетиторством онлайн.

А теперь переходим к самому интересному — как же научиться копить.

Определяем цели

На самом деле просто так копить деньги ради денег очень сложно. На это способны лишь люди, для которых деньги и есть цель, а таких меньшинство. Поэтому сразу же решите, на что вы хотите копить. Это может быть, как покупка книг или бытовой техники, так и полное погашение всех кредитов.

Кстати, о кредитах. Узнайте у банка, есть ли возможность рефинансировать ваш кредит так, чтобы уменьшить проценты по нему. А еще не пренебрегайте частично-досрочным погашением. Сейчас почти все банки разрешают это делать чуть ли не с первого месяца. Не ждите пока вы накопите крупную сумму, чтобы погасить сразу все. Вы можете каждый месяц вносить суммы, чуть больше ежемесячного платежа. Таким образом с каждым месяцем сумма будет немного уменьшаться, и вы сможете закрыть кредит раньше, сэкономив при этом на выплате процентов.

Выбираем инструменты

Опять же изучите внимательно ваше банковское приложение. Часто там могут быть интересные предложения, позволяющие накопить на что угодно.

Накопительный счет

Счет, куда вы сможете регулярно переводить небольшие суммы, с начислением небольших процентов. С такого счета в любой момент можно снять деньги и, наоборот, пополнить его.

Вклад

Подходит для более крупных сумм. Здесь нужно внимательно читать условия, иногда банки предоставляют возможность и пополнения, и частичного снятия, иногда нет, если это вклад на определенный срок.

Инвестиционный счет

Для тех, у кого нет долгов. Если есть некоторая сумма денег, которую вы готовы потратить на акции, облигации, и хотите вникнуть в эту тему, то можно попробовать и такой вариант.

Проявляем настойчивость и упорство

Как только вы встанете на путь накопления, а не транжирства, будьте готовы к тому, что на первом этапе вам будет очень сложно. Действительно тратить легче, чем экономить. Но когда сумма на вашем счете начнет расти, это будет вас воодушевлять, и копить будет интереснее. Нередко, копить нам не позволяют привычные установки, и нужно всего лишь научиться договариваться с собой или даже обманывать себя, чтобы меньше тратить.

Скидывайте остаток

Каждый вечер смотрите, сколько денег у вас осталось, округляйте до сотен или тысяч и переводите остаток на накопительный счет. Например, у вас на карте вы видите сумму 8459 рублей, скиньте в копилку 59 рублей.

Каждый день по чуть-чуть

Определите комфортную для себя сумму, которую вы с легкостью можете тратить каждый день, например, 100-200 рублей, начните откладывать каждый день и незаметно для себя втянетесь в процесс.

Налог на покупку

Допустим, вам понравилось что-то не очень полезное, но очень красивое, вы долго или недолго думали и решили купить. Отправьте в копилку половину или даже всю стоимость покупки.

Копилка вместо покупки

Если сомневаетесь, нужна или не нужна вам та или иная вещь, просто возьмите деньги, которую могли бы потратить на покупку, и переведите на накопительный счет. Вам немедленно станет легче. Иногда нам нужна не сама по себе вещь, а удовольствие от траты денег. Переведя деньги в копилку, вы получите сравнимое по силе удовольствие.