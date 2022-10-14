Что общего у картошки с земляникой, рассказал эксперт

Сегодня поговорим про сходства и отличия выращивания картофеля и земляники. Несмотря на то, что культуры, на первый взгляд, совершенно разные, у них немало общего. Например, картофель высаживают в гребни, а землянику в приподнятые грядки. Обе культуры нуждаются в обильном орошении. Образуют хороший урожай на рыхлых богатых гумусом почвах. Отличаются повышенными требованиями к свету, перечисляет Игорь Подковыров.
Обе культуры очень пластичны. Их можно выращивать в разнообразных почвенно-климатических условиях. В промышленном производстве эти растения никогда не совмещают. Ведь земляника многолетник, а картошку сажают каждый год, чередуя, как правило, с другими овощными культурами. Однако на садовых участках стоит обратить на это внимание. Поскольку обе культуры требуют приблизительно одинаковых условий освещения, плодородия почвы, полива, то и претендуют на одни и те же места в саду.
Включение в севооборот совершенно разных с биологической позиции растений является положительным обстоятельством. Культуры могут не только соседствовать, но и сменять друг друга. Многие садоводы вполне успешно высаживают землянику на место, где рос картофель. Известен положительный опыт выращивания картофеля на участках, вышедших из-под застаревших плантаций земляники. Но при этом имеются и отрицательные моменты. Земляника и картофель имеют одинаковое заболевание под названием серая гниль, уточняет Игорь Подковыров. Его вызывают плесневые грибки, и распространяется оно во влажных условиях. У земляники ягоды полностью покрываются серой плесенью. На клубнях картофеля образуются пятна серой гнили. Споры грибка накапливаются в почве и, достигнув порога вредоносности, могут вызвать массовую болезнь. Поэтому перед посадкой картофеля или земляники рекомендуем тщательно очистить почву от растительных остатков, советует специалист.
В посадочных лунках можно протравить грунт розовым раствором марганцовокислого калия. Желательно высаживать одну культуру после другой через некоторое время, чтобы почва "отдохнула". И картофель, и землянику повреждает медведка. С нею также необходимо провести борьбу. Другая проблема связана с обеднением почвы после картофеля. Он поглощает большое количество калия, который восстанавливается достаточно медленно. Земляника для роста также нуждается в почвах, богатых этим элементом. Поэтому перед посадкой следует внести в грядки древесную золу (около 100 г/м2) или минеральное удобрение, в составе которого имеется калий (калийфос, калийная селитра, аммофоска). Земляника нуждается и в органических удобрениях. Почву под будущими посадками желательно обогатить биогумусом (2–3 кг на 1 м2). Он имеет свойство быстро восстанавливать почвенное плодородие.