Что общего у картошки с земляникой, рассказал эксперт

Сегодня поговорим про сходства и отличия выращивания картофеля и земляники. Несмотря на то, что культуры, на первый взгляд, совершенно разные, у них немало общего. Например, картофель высаживают в гребни, а землянику в приподнятые грядки. Обе культуры нуждаются в обильном орошении. Образуют хороший урожай на рыхлых богатых гумусом почвах. Отличаются повышенными требованиями к свету, перечисляет Игорь Подковыров.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Обе культуры очень пластичны. Их можно выращивать в разнообразных почвенно-климатических условиях. В промышленном производстве эти растения никогда не совмещают. Ведь земляника многолетник, а картошку сажают каждый год, чередуя, как правило, с другими овощными культурами. Однако на садовых участках стоит обратить на это внимание. Поскольку обе культуры требуют приблизительно одинаковых условий освещения, плодородия почвы, полива, то и претендуют на одни и те же места в саду.

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Включение в севооборот совершенно разных с биологической позиции растений является положительным обстоятельством. Культуры могут не только соседствовать, но и сменять друг друга. Многие садоводы вполне успешно высаживают землянику на место, где рос картофель. Известен положительный опыт выращивания картофеля на участках, вышедших из-под застаревших плантаций земляники. Но при этом имеются и отрицательные моменты. Земляника и картофель имеют одинаковое заболевание под названием серая гниль, уточняет Игорь Подковыров. Его вызывают плесневые грибки, и распространяется оно во влажных условиях. У земляники ягоды полностью покрываются серой плесенью. На клубнях картофеля образуются пятна серой гнили. Споры грибка накапливаются в почве и, достигнув порога вредоносности, могут вызвать массовую болезнь. Поэтому перед посадкой картофеля или земляники рекомендуем тщательно очистить почву от растительных остатков, советует специалист.