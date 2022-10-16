Реальный отзыв: стоит ли покупать сетку "антикошка"

Вольер и ограничитель первый раз заказали полтора года назад. Меньше, чем через две недели нам привезли и установили кошачью радость. Теперь коты по звуку открывающегося окна знают, что это то самое "прогулочное" окно и бегут со всех лап к нему. В хорошую погоду весной, летом и осенью окна открыты нараспашку и я совершенно не беспокоюсь, не улетел ли кто из котиков.