Реальный отзыв: стоит ли покупать сетку "антикошка"

Обладатели домашних питомцев зачастую переживают о безопасности своих животных, когда приходится оставлять их дома без присмотра. Одна из главных опасностей – выпадение питомца из окна. Обыкновенные москитные сетки не способны защитить животное от подобного происшествия, однако в продаже уже имеются специализированные сетки "антикошка", выполненные из прочных материалов с надежными креплениями. "Рамблер" собрал реальные отзывы тех, кто уже опробовал подобное приспособление.
Сетки "антикошка" бывают разных видов, самые прочные из них выполнены из металла. На рынке представлены модели, схожие внешне с обычными москитными сетками, выполненные из нержавейки или прорезиненного стекловолокна, также решетки и съемные вольеры на окно – они будут защищать животное от выпадения и позволят ему сидеть при этом практически на открытом воздухе.
Подобные приспособления бывают как сборными, так и сварными – цельным конструкциям стоит отдавать предпочтения, хоть их на рынке и заметно меньше. Как правило, ради установки "антикошки" приходится сверлить окно – это гарантия безопасности вашего питомца. Профессионалы советуют выбирать металлические сетки, аргументируя это их высокой надежностью.
Решётки антикошки стоят уже третий год. Очень рады наши кошечки,а особенно мы! Открываем едедневно,не боясь случайных "полетов" с 4-го этажа. Решётки съёмные, крепления крепкие. За всё это время мы их не снимали, окна спокойно закрываются. Краска не облезла и ржавчины нет. Сделаны на совесть!
То самое вложение, которое окупается спокойствием и годами. Сетки пережили два лета и одну зиму без видимых изменений. Все лето прожили с открытыми окнами.
Вольер и ограничитель первый раз заказали полтора года назад. Меньше, чем через две недели нам привезли и установили кошачью радость. Теперь коты по звуку открывающегося окна знают, что это то самое "прогулочное" окно и бегут со всех лап к нему. В хорошую погоду весной, летом и осенью окна открыты нараспашку и я совершенно не беспокоюсь, не улетел ли кто из котиков.
Все же решетки это просто спасение, спокойно открываем окна не проветривание, не переживая за жизнь и здоровье своих любимцев! Кот по ней спокойно лазает, ловит мотыльков.
Заказали сетку Петскрин, выполненную из прорезиненного материала. Сетка не вызывает доверия – крупный кот, как нам показалось, запросто с ней расправится. Но время покажет, пока все в порядке, однако при открытых окнах долгожданного спокойствия все же нет.