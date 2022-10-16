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2 часа назад

Реальный отзыв: стоит ли покупать сетку "антикошка"

Мира Маркина

Обладатели домашних питомцев зачастую переживают о безопасности своих животных, когда приходится оставлять их дома без присмотра. Одна из главных опасностей – выпадение питомца из окна. Обыкновенные москитные сетки не способны защитить животное от подобного происшествия, однако в продаже уже имеются специализированные сетки "антикошка", выполненные из прочных материалов с надежными креплениями. "Рамблер" собрал реальные отзывы тех, кто уже опробовал подобное приспособление.

Реальный отзыв: стоит ли покупать сетку "Антикошка"
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Сетки "антикошка" бывают разных видов, самые прочные из них выполнены из металла. На рынке представлены модели, схожие внешне с обычными москитными сетками, выполненные из нержавейки или прорезиненного стекловолокна, также решетки и съемные вольеры на окно – они будут защищать животное от выпадения и позволят ему сидеть при этом практически на открытом воздухе.

Подобные приспособления бывают как сборными, так и сварными – цельным конструкциям стоит отдавать предпочтения, хоть их на рынке и заметно меньше. Как правило, ради установки "антикошки" приходится сверлить окно – это гарантия безопасности вашего питомца. Профессионалы советуют выбирать металлические сетки, аргументируя это их высокой надежностью.

Реальные отзывы:

Решётки антикошки стоят уже третий год. Очень рады наши кошечки,а особенно мы! Открываем едедневно,не боясь случайных "полетов" с 4-го этажа. Решётки съёмные, крепления крепкие. За всё это время мы их не снимали, окна спокойно закрываются. Краска не облезла и ржавчины нет. Сделаны на совесть!

То самое вложение, которое окупается спокойствием и годами. Сетки пережили два лета и одну зиму без видимых изменений. Все лето прожили с открытыми окнами.

Вольер и ограничитель первый раз заказали полтора года назад. Меньше, чем через две недели нам привезли и установили кошачью радость. Теперь коты по звуку открывающегося окна знают, что это то самое "прогулочное" окно и бегут со всех лап к нему. В хорошую погоду весной, летом и осенью окна открыты нараспашку и я совершенно не беспокоюсь, не улетел ли кто из котиков.

Все же решетки это просто спасение, спокойно открываем окна не проветривание, не переживая за жизнь и здоровье своих любимцев! Кот по ней спокойно лазает, ловит мотыльков.

Заказали сетку Петскрин, выполненную из прорезиненного материала. Сетка не вызывает доверия – крупный кот, как нам показалось, запросто с ней расправится. Но время покажет, пока все в порядке, однако при открытых окнах долгожданного спокойствия все же нет.

Дом и сад,
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