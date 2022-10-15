Чем заняться дома, чтобы не сойти с ума от скуки

Не упустите возможность провести время продуктивно.
Если вы привыкли к активному образу жизни и общению, но по каким-то причинам вынуждены сидеть дома и не знаете, чем себя занять, – вдохновляйтесь нашими идеями.
Скорее всего, вы применяете не все. Например, в кофемашине: если вы обычно делаете себе американо, а капучинатор не используете, пришло время сделать себе полноценный напиток, освоив новый несложный навык.
Это будет полезно сделать, даже если вы не ищете работу прямо сейчас. Наверняка за все эти годы у вас накопилось много нового опыта и навыков, о которых вы захотите сообщить. Перечитайте резюме свежим взглядом, повспоминайте о том, что конкретно вы смогли освоить за последние пару лет, и добавьте эти пункты.
Ещё одно полезное занятие, о котором мы порой даже не задумываемся. А зря. Лекарства, как и продукты питания, иногда имеют свойство заканчиваться, а ещё у них может истечь срок годности. Переберите свою аптечку, выбросьте просроченные год назад препараты и составьте список, чтобы докупить недостающие позиции.
Если вы никогда не перелистывали свою фотоленту в самое начало, рекомендуем попробовать. Наверняка ваш телефон с вами плюс-минус пару лет, а то и больше. А это значит, что в самом начале вы сможете найти старые снимки, повспоминать былые времена и приятные моменты, а заодно очистить память в телефоне, удалив 40 одинаковых селфи.
Мы очень любим покупать новые вещи, но забываем избавляться от старых. Из-за этого в шкафах и на полках скапливается очень много лишнего. Как давно на балконе у вас стоит лава-лампа и сколько раз вы её включали? А кофейным сервизом на 10 персон когда пользовались в последний раз? Проведите ревизию в своём доме и оцените вещи на предмет необходимости. То, чем вы уже никогда не воспользуетесь, можно выставить на «Авито» за символическую цену. И место освободите, и выручите немного денег.