Чем заняться дома, чтобы не сойти с ума от скуки

Не упустите возможность провести время продуктивно.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Если вы привыкли к активному образу жизни и общению, но по каким-то причинам вынуждены сидеть дома и не знаете, чем себя занять, – вдохновляйтесь нашими идеями.

Научитесь пользоваться всеми функциями бытовых приборов.

Скорее всего, вы применяете не все. Например, в кофемашине: если вы обычно делаете себе американо, а капучинатор не используете, пришло время сделать себе полноценный напиток, освоив новый несложный навык.

Обновите резюме

Это будет полезно сделать, даже если вы не ищете работу прямо сейчас. Наверняка за все эти годы у вас накопилось много нового опыта и навыков, о которых вы захотите сообщить. Перечитайте резюме свежим взглядом, повспоминайте о том, что конкретно вы смогли освоить за последние пару лет, и добавьте эти пункты.

Разберите аптечку

Ещё одно полезное занятие, о котором мы порой даже не задумываемся. А зря. Лекарства, как и продукты питания, иногда имеют свойство заканчиваться, а ещё у них может истечь срок годности. Переберите свою аптечку, выбросьте просроченные год назад препараты и составьте список, чтобы докупить недостающие позиции.

Пересмотрите старые фотографии в телефоне

Если вы никогда не перелистывали свою фотоленту в самое начало, рекомендуем попробовать. Наверняка ваш телефон с вами плюс-минус пару лет, а то и больше. А это значит, что в самом начале вы сможете найти старые снимки, повспоминать былые времена и приятные моменты, а заодно очистить память в телефоне, удалив 40 одинаковых селфи.

Сфотографируйте ненужные вещи и выложите их на продажу