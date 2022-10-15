Специалист рассказал, как сделать садовый домик жилым помещением

Если вы задумывались над тем, чтобы превратить садовый домик в жилой, то знайте, что теперь это возможно. Чтобы поменять статус помещения, необходимо обратиться в Московское городское бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) за специальным заключением.

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Как проходит проверка дома

Чтобы превратить садовый дом в жилое помещение, нужно подать заявление в МосгорБТИ. После обращения специалисты будут проверять состояние садового дома. Оценка имущества проходит в два этапа.

Для начала эксперты приезжают на участок, чтобы осмотреть дом. Во время предварительной проверки изучают, в каком состоянии находятся конструкции и важные системы.

Второй этап проводят только после того, как предварительная экспертиза признала дом жилым. Тут уже специалисты из МосгорБТИ будут исследовать дом с тепловизорами и газоанализаторами, а также измерять уровень шума.

Получить заключение первого этапа исследования можно спустя 10 дней, а второго – через 30 суток.

Плюсы от смены статуса недвижимости

После того как садовый дом стал жилым, владелец сможет оплачивать счета за электроэнергию по более выгодной цене, так как на такую недвижимость есть возможность получить льготный тариф. Но самое главное, считает председатель Союза жилищных организаций Москвы и юрист Константин Крохин, это получение прописки, пишет «Вечерняя Москва».