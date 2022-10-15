Как выбрать идеальный увлажнитель воздуха

Люди часто задаются вопросом: а почему же у них першит в горле дома? Ответ как нельзя прост — не хватает влажности. Особенно это актуально в сезон отопления зимой, когда горячие батареи иссушают воздух. От сухого воздуха страдает не только хозяин квартиры (дома, комнаты) но и окружение: болеют растения и даже мебель приходит в негодность. Как же решить эту задачку? Купить хороший увлажнитель воздуха. Но и тут нельзя брать что попало.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Эксперт из онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» объяснила, что, по нормам ГОСТ, влажность воздуха в жилых домах должна быть на уровне 30–45% зимой и 30–60% летом.

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Сейчас, в век технологий, можно подобрать себе идеальный гаджет, который поможет поддерживать идеальную «погоду в доме».

«Увлажнитель стоит использовать, если вас беспокоит только сухость воздуха», — отметила Анна Макина.

Паровые увлажнители хорошо поддерживают уровень влажности через подогрев воды в резервуаре и последующую отдачу горячего пара. При этом стоят они в основном недорого и достаточно эффективны, а также позволяют поднять влажность на 60% и более.

Вот только эти приборы не подойдут тем, у кого есть маленькие дети или домашние животные — горячий пар обжигает. Ещё гаджет может быть шумным, а также неэкономичным в плане потребления электричества.

Традиционные увлажнители выполняют свою функцию с помощью холодного испарения. Воздух из комнаты попадает в вентилятор, где проходит через влажный фильтр. Такая технология повышает влажность до 60%.

К слову, эти приборы хороши в борьбе с пылью, а комнату увлажняют без пара — это безопасно для детей. Но с ними надо помнить, что каждые 2-3 месяца нужно менять увлажняющие фильтры. В противном случае устройство будет работать хуже и хуже. Но самое опасно то, что если забить на его техобслуживание, это сулит распространение бактерий и микробов.

Ещё один вариант увлажнителей — ультразвуковые. Они преобразовывают воду в мелкие частицы. Для этого внутри устройства находится ультразвуковая мембрана, объяснила Макина. Жирным плюсом считается то, что устройство потребляет мало энергии — не разоритесь на чистом и влажном воздухе в доме.

Также приборы довольно безопасны — как и традиционные увлажнители, они выпускают холодный пар. «Воздух увлажняют быстро, однако нуждаются в регулярном очищении, иначе в резервуаре могут поселиться микроорганизмы», — предупредила Макина.

Также в качестве спасения от сухого воздуха эксперт назвала мойку. По её словам, это универсальный выбор. Она способна не только увлажнить, но и очистить воздух от пыли, аллергенов и разных крупных загрязнений.

Устройство подходит для аллергиков, семей с маленькими детьми и всех людей, которым важна максимальная чистота и здоровый микроклимат в доме. Единственных минус — обслуживание. В резервуаре для воды могут скапливаться вредоносные бактерии, так что и тут нужно следить за состоянием фильтров.