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2 часа назад

Правда ли, что разогревать пищу в микроволновке вредно

Ferra.ru

Хотя микроволновые печи сегодня считаются довольно безопасными для здоровья устройствами, периодически всё ещё можно услышать утверждения о том, что разогревать в них продукты вредно. Чаще всего об этом говорят представители старшего поколения. Но действительно ли это так?

Правда ли, что разогревать пищу в микроволновке вредно
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Есть несколько причин, по которым люди могут опасаться использовать микроволновку и разогревать в ней еду. Это снижение пищевой ценности пищи, возможность появления различных химических веществ в еде, влияние СВЧ-излучения на молекулярную структуру продукта.

На самом же деле не имеет смысла из-за всего перечисленного выше отказываться от микроволновой печи. Подобные устройства не один раз (в стране производителя и в РФ) проверяются на безопасность. А если говорить об СВЧ-излучении, то оно никак не может навредить человеку. Доза этого излучения слишком мала, чтобы негативно повлиять на организм человека.

А вот пищевая ценность продуктов и правда снижается при разогреве пищи в микроволновке. Но снижается она примерно в той же степени, если вместо микроволновой печи использовать для этого духовку, конфорку или даже солнечные лучи. Более того, разогревать еду в микроволновке даже полезнее, чем на плите, так как для этого не нужно использовать масло или жир.

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