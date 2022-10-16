Покупать ли беспроводной утюг: плюсы и минусы

Всё больше людей сегодня предпочитает выбирать беспроводные модели самых разных устройств, в том числе утюгов. Но можно ли сказать, что беспроводные утюги однозначно лучше традиционных вариантов?

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Беспроводные утюги не так уже часто снабжают встроенными аккумуляторами. А если такие аккумуляторы и появляются, то нужны они для поддержания температуры в течение 1-2 минут. Также для работы подобных утюгов нужно очень много электроэнергии. По этой причине вместе с утюгом вы получаете при покупке специальную станцию. Эта система или передаёт электричество утюгу и нагревает его изнутри, или нагревает подошву утюга. Бывает и так, что данные технологии смешиваются. В остальном в плане работы беспроводные утюги почти ничем не отличаются от проводных аналогов.

Среди плюсов беспроводного утюга пользователь iXBT.com выделяет более быстрый нагрев до нужной температуры, более комфортная глажка, удобство работы с большими досками, «подзарядка» (восстановление нагрева) утюга длится всего несколько секунд, подходящая и для правшей и для левшей конструкция, возможность зафиксировать станцию сзади утюга, возможность отпаривать вещи в вертикальном положении.