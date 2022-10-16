Как правильно выращивать хмель

Хмель – весьма полезное растение. Однако не все дачники и садоводы знают о том, как правильно его выращивать и применять.
– Высаживать хмель можно в конце апреля – мае делением корневища, молодой порослью или семенами, – рассказывает кандидат биологических наук Любовь Савельева. – Хмель – растение-лиана, растет на одном месте до 20 лет. Один раз посадил, и на несколько десятилетий он будет служить вам верой и правдой. Цветет хмель в июле, плоды созревают в августе-сентябре. Хмель выращивают в промышленных масштабах для получения шишек, сырье из которых используется не только в хлебобулочной промышленности, но и пивоваренной, парфюмерной и фармацевтической. Разводят хмель и как декоративное растение для озеленения стен, заборов и беседок.
Молодые, сочные побеги хмеля, сорванные до распускания листьев, едят сырыми и отваренными в слегка подсоленной воде, кладут в салаты и зеленые супы. По вкусу они соперничают с такими овощными деликатесами, как спаржа и цветная капуста.
Молодые листья так же, как и побеги, содержат витамин С и другие биологически активные вещества. Их используют в весенних лечебно-витаминных блюдах, особенно в салатах и зеленых щах, где они заменяют с успехом капусту и крапиву.
Так, побеги хмеля нарезают кусочками в 2-3 см, варят в подсоленной воде до готовности, откидывают на дуршлаг, слегка обсушивают салфеткой и жарят в сухарях, запекают с яйцом и сыром, добавляют в омлеты, заливают ореховым и другими соусами.
Чай из шишек хмеля пьют на ночь для успокоения после больших перегрузок.