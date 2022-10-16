Как правильно выращивать хмель

– Высаживать хмель можно в конце апреля – мае делением корневища, молодой порослью или семенами, – рассказывает кандидат биологических наук Любовь Савельева. – Хмель – растение-лиана, растет на одном месте до 20 лет. Один раз посадил, и на несколько десятилетий он будет служить вам верой и правдой. Цветет хмель в июле, плоды созревают в августе-сентябре. Хмель выращивают в промышленных масштабах для получения шишек, сырье из которых используется не только в хлебобулочной промышленности, но и пивоваренной, парфюмерной и фармацевтической. Разводят хмель и как декоративное растение для озеленения стен, заборов и беседок.