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41 минуту назад

Как правильно выращивать на садовом участке хмель

Крестьянская жизнь

Хмель – весьма полезное растение. Однако не все дачники и садоводы знают о том, как правильно его выращивать и применять.

Как правильно выращивать хмель
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

– Высаживать хмель можно в конце апреля – мае делением корневища, молодой порослью или семенами, – рассказывает кандидат биологических наук Любовь Савельева. – Хмель – растение-лиана, растет на одном месте до 20 лет. Один раз посадил, и на несколько десятилетий он будет служить вам верой и правдой. Цветет хмель в июле, плоды созревают в августе-сентябре. Хмель выращивают в промышленных масштабах для получения шишек, сырье из которых используется не только в хлебобулочной промышленности, но и пивоваренной, парфюмерной и фармацевтической. Разводят хмель и как декоративное растение для озеленения стен, заборов и беседок.

Молодые, сочные побеги хмеля, сорванные до распускания листьев, едят сырыми и отваренными в слегка подсоленной воде, кладут в салаты и зеленые супы. По вкусу они соперничают с такими овощными деликатесами, как спаржа и цветная капуста.

Молодые листья так же, как и побеги, содержат витамин С и другие биологически активные вещества. Их используют в весенних лечебно-витаминных блюдах, особенно в салатах и зеленых щах, где они заменяют с успехом капусту и крапиву.

Так, побеги хмеля нарезают кусочками в 2-3 см, варят в подсоленной воде до готовности, откидывают на дуршлаг, слегка обсушивают салфеткой и жарят в сухарях, запекают с яйцом и сыром, добавляют в омлеты, заливают ореховым и другими соусами.

Чай из шишек хмеля пьют на ночь для успокоения после больших перегрузок.

Дом и сад,Любовь Савельева,
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