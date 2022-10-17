Сей и копай, будет ранний урожай: какие семена сажать зимой

С 15 октября стартовал подзимний посев огородных культур, который поможет получить на даче ранний урожай многих овощей. «Вечерняя Москва» вместе с биологом Михаилом Красновым разбиралась, какие семена точно переживут холода и дадут результат уже в марте.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Есть масса людей, которые абсолютно убеждены, что подзимний посев не оправдывает себя: мол, семена уходят под землю, медленно всходят, часть из них пропадает из-за морозов.

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Безусловно, сеять под зиму можно далеко не все культуры. Но есть те, которые просто предпочитают даже этот вид посева. Если, например, какая-то морковка у вас по весне не проклюнется, вы быстренько ее досеете. А при весеннем посеве проблем возникнет больше, особенно с туговсхожими семенами — когда еще вы поймете, что они не взошли!

Работа с землей на тех грядках, что засеваются под зиму, отличается от обычной только тем, что сейчас не стоит добавлять в землю азотные удобрения. Если зима задержится, семена могут тронуться в рост, а этого нам не нужно. Не стремитесь идеально разбить все комочки земли на поверхности грядки, это сделает мороз. При желании засеянные грядки можно засыпать листовым опадом. Следите и за температурой. Большинство подзимних культур можно сажать при температурах около 0 градусов, чеснок — даже при минусе. Мой опыт подсказывает, что можно ориентироваться и на +1 градус: семена не прорастут, а земля при этом легко рыхлится.

Витаминный салат

Осенняя посадка обеспечит вам ранний урожай салата. Оптимально сеять его при от +2 до –2. Соблюдайте между рядками расстояние минимум 30 см

Милый пастернак

Многими позабытый пастернак творит на кухне чудеса. У него ароматные корнеплоды и зелень, а если собирать урожай после первых заморозков, то у этого интересного овоща появится пикантный сладкий привкус. Семена заглубляют на 3–5 см.

Нежная морковь

Морковь обычно сажают при температуре 2–4 градуса тепла, причем надо дождаться момента, когда перекопанная земля после дождей осядет и уплотнится. Глубина заделки семян — 3–4 см. Если погода будет благоприятной, первую морковку съедите в начале июня.

Острый кресс-салат

Глубина заделки семян кресс-салата не должна превышать 1,5 см. По весне он взойдет дружно, обеспечив вас витаминами.

Хрустящий редис

Этого короля салатов можете посадить последним, уже при минусе. Заделывают семена редиса на глубину 4–6 см.

Салатный лук-батун

Урожай лук-абатуна можно собирать трижды за сезон, и зимний способ посадки считается предпочтительным. Да он и проще всего, надо признать! Глубина заделки семян — 2–2,5 см, расстояние между растениями — 20–25 см, а между рядами — 40– 50 см.

Сладкая репа

Репу высевают до начала устойчивых заморозков, заглубляя семена на 3 см. Плюс осенней посадки репы в том, что по весне она успевает окрепнуть до того, как за дело возьмется безжалостная крестоцветная блошка

Острый чеснок

Примерно в середине октября, а можно и чуть позже, даже при минусовых температурах, сажают и чеснок. Зубчики заглубляют на 3 см, а бульбочки высаживают отдельной строчкой, чтобы не потерять обновленный посадочный материал.

Полезный шпинат

Эту культуру надо сеять уже по морозцу — в самом конце октября, а то и в начале ноября. Тогда семена проклюнутся весной дружно, посадка принесет хороший урожай. Глубина заделки семян шпината — 3–4 см.

Кислый щавель

Сеют щавель на глубину не более 1,5 см. Поскольку посадка будет многолетней, подумайте, где ее лучше разместить: эта культура вырастет и на углу участка, и у забора, и даже в полной тени!

Разваристый картофель

Этот способ посадки картофеля встречается все чаще. Отношение к нему неоднозначное, но поклонники метода уверяют, что собирают урожаи больше, чем при посадке картофеля весной. Клубни заглубляют на 15–20 см, всходы весной придется накрывать.

Румяная свекла

С посадкой этой культуры тоже спешить нельзя, иначе она прорастет. Дождитесь устойчивого похолодания — до –4 градусов! Глубина посева семян свеклы — 3–4 см. Первые свеколки соберете уже в начале июня.

Лук-севок и чернушка

Лук сажают, когда, по прогнозам, зима уже стоит у порога. При подзимнем методе посадки растения успевают окрепнуть до появления вредителей. Глубина высадки лука-севка составляет 3,5–4 см, лука-чернушки — 2,5 см.

ГРЯДКАМ НАДО ПОСЕДЕТЬ:

Золу, собранную за лето, непросто сохранить до весны: для этого нужны специальные емкости, причем закрывающиеся, поскольку ценные свойства золы, если она напитается влагой, значительно снизятся. Но если вы посыпете ею грядки, земля успеет вобрать все полезные вещества, причем это будет происходить поступательно.

Не волнуйтесь, ничто никуда не «размоется» и не утечет! А по весне запасетесь золой свежей. Оптимальный вариант — просеивать золу прямо на грядки, делая их «седыми». Перекапывать при этом ничего не нужно!

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