Названы простые способы избавиться от ненужной одежды

Редакторы портала Men Today назвали простые способы избавиться от ненужной одежды. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

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В первую очередь эксперты посоветовали достать все вещи из шкафа и протереть в нем полки. При необходимости они рекомендовали докупить вешалки, защитные чехлы для костюмов и верхней одежды, а также органайзеры для нижнего белья и носков.

Затем, по словам авторов материала, нужно определиться, какую одежду можно оставить в гардеробе, а от какой нужно избавиться. К последней категории относятся непригодные к носке вещи и те, которые разонравились или вышли из моды. В случае сомнений журналисты предложили воспользоваться «принципом 90 дней». Если вещь не носили в течение данного времени, то ее следует исключить из гардероба, выставив на продажу или сдав на переработку.

Отмечается, что в гардеробе должна находиться только та одежда, которая относится к текущему сезону. По словам экспертов, все остальные вещи надо постирать, погладить и убрать в коробки для хранения.