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1 час назад

Названы простые способы избавиться от ненужной одежды

Lenta.ru

Редакторы портала Men Today назвали простые способы избавиться от ненужной одежды. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Названы простые способы избавиться от ненужной одежды
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь эксперты посоветовали достать все вещи из шкафа и протереть в нем полки. При необходимости они рекомендовали докупить вешалки, защитные чехлы для костюмов и верхней одежды, а также органайзеры для нижнего белья и носков.

Затем, по словам авторов материала, нужно определиться, какую одежду можно оставить в гардеробе, а от какой нужно избавиться. К последней категории относятся непригодные к носке вещи и те, которые разонравились или вышли из моды. В случае сомнений журналисты предложили воспользоваться «принципом 90 дней». Если вещь не носили в течение данного времени, то ее следует исключить из гардероба, выставив на продажу или сдав на переработку.

Отмечается, что в гардеробе должна находиться только та одежда, которая относится к текущему сезону. По словам экспертов, все остальные вещи надо постирать, погладить и убрать в коробки для хранения.

В заключение редакторы указали, что во время покупок необходимо составлять списки только необходимых предметов гардероба, беря во внимание свой образ жизни.

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