Как быстро очистить сковороду от нагара в домашних условиях

Нагар на сковороде снаружи портит внешний вид, а внутри не дает нормально готовить, так как из-за него пища прилипает и подгорает, сколько масла ни наливай и как ни старайся переворачивать вовремя. В идеале, конечно, не доводить кухонную утварь до такого состояния, а тщательно мыть после каждого использования. Но что делать тем, кто однажды поленился и уже сто раз пожалел об этом. «Рамблер» рассказывает, как очистить сковороду от нагара и жира в домашних условиях.
Конечно, у сковородок с антипригарным покрытием есть определенный срок службы, как правило, через 2-4 года в зависимости от стиля эксплуатации их нужно менять. Если вы очень постараетесь, то сковорода будет отлично выглядеть и хорошо работать в течение 5-7 лет. Но нужно соблюдать определенные правила:
Если внутри сковороды с антипригарным покрытием образовался нагар, отмыть его можно единственным способом. Нужно сделать следующее:
Если нагар образовался лишь снаружи, то можно использовать способы, подходящие для всех остальных сковородок, за исключением тех, где требуется полностью опускать их в воду.
Чугунные, алюминиевые и стальные сковороды можно чистить с помощью самых агрессивных средств. Исключение — металлические щетки, которые оставляют царапины на поверхности, лучше взять металлическую губку. Кстати, в советские времена такие губки были в каждом доме, они продаются и сейчас в хозяйственных магазинах.
Нам понадобится стакан воды, стакан столового уксуса (на бутылке должно быть указано — 9 процентов) и 100 граммов пищевой или кальцинированной соды. Наливаем воду и уксус в сковороду, если нагар внутри, ставим на огонь доводим до кипения. Затем начинайте добавлять соду, не надо высыпать сразу все, лучше использовать для этого чайную ложку. Сода вступает в реакцию с уксусом и образует обильную пену, чтобы не залить всю плиту, не добавляйте следующую ложку соды, пока реакция не утихнет. Когда добавите всю соду, дайте ей немного покипеть, в ходе реакции образуется слабая угольная кислота, которая и будет размягчать нагар. После дайте сковороде остыть, возьмите губку и хорошо вымойте. Если нагар не уходит, возьмите металлическую губку.
Если нагар образовался снаружи, сковородку нужно поместить в большую емкость с очень горячей водой, лучше всего вообще кипяток, чтобы немного размягчить нагар. Когда вода остынет, достаньте сковородку, вытрите насухо. Насыпьте на дно соды, затем по чуть-чуть добавляйте уксус так, чтобы образующаяся пена не стекала со сковородки. Оставьте сковородку на некоторое время, затем возьмите обычную или ту же металлическую губку и снимите весь нагар. Возможно, процедуру потребуется повторить несколько раз. Для очистки дна снаружи можно использовать абразивные средства, например, ту же соду или любые другие.
На самом деле использовать можно не только мыло, но и любое средство для мытья посуды. Берем большую емкость, куда поместится вся сковородка, например, таз или ведро. Наливаем воды, помещаем сковороду внутрь, ставим на огонь. Если ручка пластиковая или деревянная, ее лучше снять, либо расположить сковородку таким образом, чтобы ручка осталась снаружи.
Пока вода греется, трем хозяйственное мыло на терке, добавляем в воду. На самом деле можно отрезать от куска примерно половину и бросить в воду. Постепенно он растает. Затем добавьте в воду 100 граммов пищевой или кальцинированной соды. Дайте покипеть, минут 20-30. После чего добавьте стакан уксуса, но не сразу, а понемногу, чтобы пена, которая начнет образовываться, не покинула пределы емкости. Снимите емкость с огня, дайте остыть.
Достаньте сковородку и снимите нагар губкой. Для усиления эффекта можно использовать абразивные средства, соду или любые другие порошковые очистители.
Эти средства можно купить в аптеке. Когда будете чистить сковородку, наденьте респиратор и откройте окно, детей и животных на кухню не пускайте. На десять граммов буры понадобится несколько капель нашатыря, все смешайте в небольшой стеклянной или керамической емкости, затем нанесите на сковороду. Оставьте на некоторое время. Затем почистите с помощью металлической губки.