Как быстро очистить сковороду от нагара в домашних условиях

Нагар на сковороде снаружи портит внешний вид, а внутри не дает нормально готовить, так как из-за него пища прилипает и подгорает, сколько масла ни наливай и как ни старайся переворачивать вовремя. В идеале, конечно, не доводить кухонную утварь до такого состояния, а тщательно мыть после каждого использования. Но что делать тем, кто однажды поленился и уже сто раз пожалел об этом. «Рамблер» рассказывает, как очистить сковороду от нагара и жира в домашних условиях.

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Как правильно ухаживать за сковородой, чтобы не допускать образования нагара

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Конечно, у сковородок с антипригарным покрытием есть определенный срок службы, как правило, через 2-4 года в зависимости от стиля эксплуатации их нужно менять. Если вы очень постараетесь, то сковорода будет отлично выглядеть и хорошо работать в течение 5-7 лет. Но нужно соблюдать определенные правила:

Не подвергайте резким перепадам температуры, это значит, что нельзя заливать сковороду водой, как только вы ее сняли с огня. Дайте время немного остыть, 15-20 минут будет достаточно, после чего можно спокойно мыть горячей водой с применением моющего средства;

Не оставляйте грязную сковороду до утра, если нет желания и времени мыть сразу, залейте водой со средством для мытья посуды, после того как она немного остынет, утром вы легко ее отмоете;

Не ставьте сковороду в холодильник, перекладывайте приготовленное блюдо в контейнер, а сковороду мойте после остывания;

Тщательно отмывайте сковородку, даже если визуально она кажется вам чистой, слегка пригоревший жир может выглядеть, как прозрачная пленка, ее почти не видно изначально, но при следующем использовании начнет образовываться тот самый, трудно выводимый нагар;

Не используйте металлические лопатки и ложки, чтобы не царапать покрытие.

Как мыть сковороду с антипригарным или керамическим покрытием

Если внутри сковороды с антипригарным покрытием образовался нагар, отмыть его можно единственным способом. Нужно сделать следующее:

налить в сковороду горячей воды, добавить средство для мытья посуды, оставить на час, после чего вымыть губкой, повторить действия, если с первого раза сковорода не отмылась.

Если нагар образовался лишь снаружи, то можно использовать способы, подходящие для всех остальных сковородок, за исключением тех, где требуется полностью опускать их в воду.

Как мыть все остальные сковороды

Чугунные, алюминиевые и стальные сковороды можно чистить с помощью самых агрессивных средств. Исключение — металлические щетки, которые оставляют царапины на поверхности, лучше взять металлическую губку. Кстати, в советские времена такие губки были в каждом доме, они продаются и сейчас в хозяйственных магазинах.

Сода и уксус

Нам понадобится стакан воды, стакан столового уксуса (на бутылке должно быть указано — 9 процентов) и 100 граммов пищевой или кальцинированной соды. Наливаем воду и уксус в сковороду, если нагар внутри, ставим на огонь доводим до кипения. Затем начинайте добавлять соду, не надо высыпать сразу все, лучше использовать для этого чайную ложку. Сода вступает в реакцию с уксусом и образует обильную пену, чтобы не залить всю плиту, не добавляйте следующую ложку соды, пока реакция не утихнет. Когда добавите всю соду, дайте ей немного покипеть, в ходе реакции образуется слабая угольная кислота, которая и будет размягчать нагар. После дайте сковороде остыть, возьмите губку и хорошо вымойте. Если нагар не уходит, возьмите металлическую губку.

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Если нагар образовался снаружи, сковородку нужно поместить в большую емкость с очень горячей водой, лучше всего вообще кипяток, чтобы немного размягчить нагар. Когда вода остынет, достаньте сковородку, вытрите насухо. Насыпьте на дно соды, затем по чуть-чуть добавляйте уксус так, чтобы образующаяся пена не стекала со сковородки. Оставьте сковородку на некоторое время, затем возьмите обычную или ту же металлическую губку и снимите весь нагар. Возможно, процедуру потребуется повторить несколько раз. Для очистки дна снаружи можно использовать абразивные средства, например, ту же соду или любые другие.

Хозяйственное мыло

На самом деле использовать можно не только мыло, но и любое средство для мытья посуды. Берем большую емкость, куда поместится вся сковородка, например, таз или ведро. Наливаем воды, помещаем сковороду внутрь, ставим на огонь. Если ручка пластиковая или деревянная, ее лучше снять, либо расположить сковородку таким образом, чтобы ручка осталась снаружи.

Пока вода греется, трем хозяйственное мыло на терке, добавляем в воду. На самом деле можно отрезать от куска примерно половину и бросить в воду. Постепенно он растает. Затем добавьте в воду 100 граммов пищевой или кальцинированной соды. Дайте покипеть, минут 20-30. После чего добавьте стакан уксуса, но не сразу, а понемногу, чтобы пена, которая начнет образовываться, не покинула пределы емкости. Снимите емкость с огня, дайте остыть.

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Достаньте сковородку и снимите нагар губкой. Для усиления эффекта можно использовать абразивные средства, соду или любые другие порошковые очистители.

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