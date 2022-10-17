Герань: как вырастить и ухаживать в домашних условиях

Некоторые люди упорно называют герань бабушкиным цветком и не хотят с ней иметь ничего общего, даже подоконник. Конечно, они совершенно не понимают, от какого счастья отказываются. "Рамблер" рассказывает, как правильно выращивать герань, чтобы она радовала глаз и доставляла максимум эстетического удовольствия.

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Действительно герань излюбленный цветок наших бабушек и этому есть объяснение. Листья герани содержат эфирное масло, которое, как полагают специалисты, помогает бороться с бактериями и вирусами в воздухе. А бабушки, как известно, большие поклонницы народной медицины.

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Если вам не нравится запах герани, значит, вы еще не доросли, а если нравится, но герань все еще не появилась в вашем доме, считайте этот текст руководством к действию.

Но вернемся на секунду к бабушкам. У них не всегда хватает сил, правильно ухаживать за растениями, поэтому они могут пренебрегать своевременной обрезкой и пересадкой, а это ключевой фактор, влияющий на внешний вид самого растения. Второй важный фактор — горшок или кашпо. Герань великолепно смотрится в горшках из неглазурованной керамики. Глазурованная тоже подойдет, но никаких "веселеньких" рисунков, остановите свой выбор на радикально черном, грязновато-белом или буднично-сером. Герань цвета фуксии и терракот — идеальное сочетание для тех, кто скучает по Кипру, Греции и другим солнечным странам Средиземноморья.

Итак, вы наконец решились, и маленькая герань завелась в вашем доме. Что делать дальше?

Освещение

Вообще-то герань любит яркий свет и может выдержать даже прямые солнечные лучи. Но на южных окнах в полдень даже герань стоит притенить, если вы не без сердца. На северных окнах растение отлично выживает даже без подсветки осенью и зимой, но будьте готовы к тому, что стебли могут принимать причудливую форму, поскольку будут тянуться к свету. Если в душе вы фрик, то с такой геранью вы найдете много общего.

Полив и подкормка

Не забывайте ее поливать и иногда подкармливать. На подкормку растение благодарно отреагирует буйным цветением. Добавьте одну каплю йода на литр отстоянной воды, поливайте герань этим раствором один раз в две недели. Старайтесь вливать такой раствор как можно ближе к стенкам горшка, чтобы не попасть на стебель или листья, иначе их можно обжечь.

Обрезка

После того как растение отцветет, не забудьте обрезать лишние побеги. Как определить, лишний побег или нет? Все зависит от того, какой формы цветок в хотите получить. Если стебли старые, толстые и напоминают американские горки с десятком мертвых петель, их можно обрезать максимально низко, оставив одну точку роста — это такое утолщение на стебле, его вы точно не пропустите. Убирайте и укорачивайте все побеги, которые слишком сильно вытянулись или растут куда-то вбок.

Черенкование

Осмотрите все побеги, которые вы обрезали, выберите те, из которых можно нарезать красивые, ровные, сильные черенки и поставьте в воду. На каждом черенке должно быть три-пять листочков. Герань очень быстро отращивает корни в воде. После чего можно пересаживать в новые горшки.

Высадка