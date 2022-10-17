Как можно сделать свою кухню уютнее самостоятельно

Обновите старый гарнитур. Он занимает самую большую площадь в кухне, поэтому и задает тон всему помещению. Если шкафы поизносились, да и просто стали немодными – самое время их освежить. Сделать это можно если просто покрасить их краской на водной основе в 2-3 слоя. Или же - оклеить гарнитур самоклеющейся пленкой. Выбирая пленку, отдавайте предпочтение светлым матовым вариантам, так как они смотрятся дороже всего. Часть гарнитура можно оклеить покрытием с узором: например, ненавязчивым цветочным. Покрасьте стены. Если обои уже пришли в негодность или старая краска замусолилась – обновить стены достаточно просто. Выбирайте матовую краску светлых тонов, они универсальны, а за счет матовости неровности заметны меньше всего. Замените шторы. Оформление окна влияет на восприятие всей комнаты. Попробуйте развесить хлопковые занавеси насыщенных глубоких оттенков – так вы добавите цвета в кухню. Интересно смотрится и цветочный узор, лаконичная геометрия и абстракция. Обновите декор. Над обеденным столом развесьте постеры, фотографии или картины. На открытых полках – книги, свечи. Заведите мини-огород на подоконнике. Купите несколько одинаковых лотков, в которых будет расти микро-зелень. А можно высадить и разные травы – розмарин, базилик, мяту. Их легко выращивать, они пригодятся к столу каждый день. А сам вид зелени на подоконнике создаст уют. По материалам m-strana.ru

Не секрет, что именно тут мы проводим практически половину времени, что находимся дома. Здесь не только готовят, но и собираются всей семьей, устраивают посиделки с друзьями. Поэтому хочется, чтобы комната была уютной и расслабляющей. Добиться этого можно даже не вкладывая много денег в дизайн и ремонт кухни.