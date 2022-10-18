Дизайнер подсказала способы обновить интерьер в квартире без ремонта

Обновить интерьер без ремонта можно с помощью растений, света и перестановки мебели, подсказала руководительница архитектуры и дизайна сервиса «Ремонт со СберУслугами» Полина Цветкова. Эти и другие способы освежить обстановку в квартире она перечислила «Ленте.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Прежде всего, рассказала специалист, нужно избавиться от лишнего: «Очистите пространство; разберите шкафы; отдайте на благотворительность, продайте на маркетплейсе или сдайте на переработку старую мебель, одежду, обувь, текстиль; организуйте свое рабочее место».

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Кроме того, продолжила Цветкова, иногда может быть достаточно поменять вещи местами: от передвижения декора и растений до новой расстановки мебели в комнате. «Попробуйте также наделить пространство новыми функциями. Выделите себе рабочую зону, чтобы заниматься рабочими задачами или учебой, и зону отдыха, где можно читать книгу или смотреть сериал», — сказала дизайнер, добавив, что пространство можно разделить с помощью ширмы, напольных растений или прозрачного стеллажа.

Также обновить квартиру можно с помощью небольших деталей: начать можно с текстиля. «Поменяйте шторы, чехлы на подушках, пледы и даже постельное белье; в ванной комнате поменяйте банные полотенца и коврик, а на кухне — скатерть, полотенца для рук, фартук», — перечислила она. Кроме того, отметила Цветкова, можно подарить старому дивану или креслу вторую жизнь, покрасив каркасы или поменяв обивку. Заменить можно и интерьерные аксессуары, вазы, подсвечники, купить картины или лаконичную графику, даже скульптуру.

Обновить дизайн можно и с помощью цветов: для этого подойдут неприхотливые суккуленты, драцены и замиокулькасы. Наконец, заключила Цветкова, можно варьировать освещение в помещениях. «Торшер у дивана создаст теплую ламповую атмосферу для чтения или просмотра фильма, ночник на консоли можно оставить включенным для мягкого рассеянного света в темное время суток, настольный светильник на рабочем столе повысит качество рабочего процесса и не даст уставать глазам», — привела примеры она. Кроме того, она предложила положить гирлянду в прозрачную вазу или развесить ее по стене.