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2 часа назад

Лайфхак: Как отмыть очень грязную сковородку

Passion.ru

Блогер Дани, ежедневно выкладывающая полезные советы по уходу за домом, удивила подписчиков внезапным инсайтом.

Лайфхак: Как отмыть очень грязную сковородку
Фото: Passion.ruPassion.ru

Девушка нашла самый легкий и в тоже время действительно рабочий способ по удалению остатков пригоревшей еды со сковородки.

Вместо того, чтобы оттирать тефлоновую или чугунную поверхность губкой, достаточно положить на сковороду капсулу для посудомоечной машины, залить горячей водой и дать отстояться.

После этого трюка пригоревшая корка буквально сама стечет в раковину.

Удивительно, но лайфхак помогает даже в особо тяжелых случаях, когда немытую посуду оставили на несколько дней.

Фолловеры оценили оригинальность способа, однако посчитали его через чур дорогим.

С помощью одной капсулы, действительно, можно помыть гораздо больше посуды.

Правда без пригоревшей пищи.

Дом и сад,
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