Как подготовить грядку для посадки озимого чеснока

Одна из культур, которую чаще всего сажают в зиму, — озимый чеснок. Грядку для него обычно готовят за 1-1,5 месяца до посадки или летом. Если грунт тяжелый или глинистый, то имеет смысл подмешать к нему речной песок, опилки и компост. Сверхлегкие песчаные почвы стоит утяжелить, добавив глинистую землю, компост и перегной.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Повышенную кислотность заранее ощелачивают, для чего вносят известь, костную или доломитовую муку. Ни в коем случае нельзя вносить свежую органику из-за высокого содержания аммиака, который приведет к росту зеленой массы. Для озимого чеснока это станет приговором: культура просто вымерзнет зимой.

А вот удобрить грядки торфонавозным компостом или перепревшим коровяком будет не лишним. Для этого на 1 кв. м вносят 4 ведра такой подкормки и перекапывают на глубину штыка лопаты. Также посадки подкармливают суперфосфатом (30-40 г на 1 кв. м) и калийной солью (10-25 г на 1 кв. м). Подойдут и сажа с золой: 0,5-;1 л на 1 кв. м грядки.