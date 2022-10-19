Как правильно подготовить дачу к зиме

Как правильно подготовить к зиме дачное имущество, рассказала известный российский агроном, автор книг про сад и огород Октябрина Ганичкина, пишет «Вечерняя Москва».

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По словам специалиста, прежде всего нужно убрать в кладовки и сараи садовый инвентарь, слить воду из системы полива и отопления, закрыть окна, а также снять с них москитные сетки.

Не лишним будет установить в доме ультразвуковые ловушки, это защитит помещение от нашествия мышей и крыс.

«Грызуны нередко пробираются в места, где хранятся белье и посуда, поэтому их тоже лучше упаковать в полиэтиленовые пакеты и коробки», – подчеркнула Ганичкина.

По словам агронома, заранее необходимо просушить все шланги, вылить воду из бочек и леек. При этом мебель в дачном домике она посоветовала обтянуть пленкой либо закрыть старыми тряпками.