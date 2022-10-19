Названы рекомендуемые к посадке осенью растения

Ландшафтный дизайнер, блогер, телеведущая, автор книг по садоводству, эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала, какие растения лучше высаживать на даче осенью.
Ольга Воронова отметила, что в первую очередь необходимо заняться плодовыми саженцами.
– Все плодовые культуры, в том числе виноград, сажать лучше осенью, потому что весной саженцы продают в марте, а сажать надо в мае. И у 80 процентов дачников не получается их сохранить, и в итоге они сгнивают. Можно сажать и смородину, и крыжовник, и яблони с грушами, и даже гортензии. Эти культуры очень рано стартуют и могут "пересидеть". Можно сажать декоративные растения – все культуры с древесным стеблем, кроме роз, – рассказала эксперт.
Также осень хорошо подойдет для посадки хвойных растений. Уточняется, что мягкие многолетники лучше высаживать весной.
Садовод отметила, что при посадке важно обращать внимание на температуру воздуха. Она рассказала, что в октябре "можно сажать до того времени, пока не похолодает до +3, +5 градусов".
– При такой температуре уже плохо работает почвенная микрофлора, могут где-то не сработать микроорганизмы, да и саженцы не успеют прижиться. Если на улице +10, то это считается самая классика, – продолжила Ольга Воронова в беседе с радио Sputnik.
Перед наступлением зимы рекомендуется также срезать многолетние цветы.
Ольга Воронова пояснила, что осенью нужно срезать и сложить в компост ботву, так как весной при уборке она может мешать, а из-за этого есть шанс повредить ростки. Также в остатках стеблей могут сделать норки мыши.
Отмечается, что ботва является и рассадником болезней, которые, если "летом появились, то могут там и перезимовать".
– Также в грядки нужно внести подкормки, иногда золу, чтобы возобновить те вещества, которые ушли с урожаем. В ноябре надо обвязать деревья от мышей. Это обычно делается перед снегом, сейчас еще тепло и они могут подопреть, – заявила садовод.