Названы рекомендуемые к посадке осенью растения

– Все плодовые культуры, в том числе виноград, сажать лучше осенью, потому что весной саженцы продают в марте, а сажать надо в мае. И у 80 процентов дачников не получается их сохранить, и в итоге они сгнивают. Можно сажать и смородину, и крыжовник, и яблони с грушами, и даже гортензии. Эти культуры очень рано стартуют и могут "пересидеть". Можно сажать декоративные растения – все культуры с древесным стеблем, кроме роз, – рассказала эксперт.