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50 минут назад

Раскрыт способ придать одежде свежий запах на длительный срок

Lenta.ru

Блогерша Анна Ланье раскрыла способ придать одежде свежий запах на длительный срок. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Раскрыт способ придать одежде свежий запах на длительный срок
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Инфлюэнсерша заявила, что добиться указанного эффекта поможет мыльная стружка. Ее следует разместить в том месте, где хранятся выстиранные и высушенные наряды.

«После этого вещи долго пахнут свежестью и чистотой», — заверила автор видео, пояснив, что данному лайфхаку ее научила бабушка.

Зрители поделились подобным опытом. «Моя мама делала так же», «Отличная идея», «Кроме того, мыло помогает бороться с молью», — прокомментировали они.

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