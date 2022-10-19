Раскрыт способ придать одежде свежий запах на длительный срок

Блогерша Анна Ланье раскрыла способ придать одежде свежий запах на длительный срок. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.
Инфлюэнсерша заявила, что добиться указанного эффекта поможет мыльная стружка. Ее следует разместить в том месте, где хранятся выстиранные и высушенные наряды.
«После этого вещи долго пахнут свежестью и чистотой», — заверила автор видео, пояснив, что данному лайфхаку ее научила бабушка.
Зрители поделились подобным опытом. «Моя мама делала так же», «Отличная идея», «Кроме того, мыло помогает бороться с молью», — прокомментировали они.