4 ошибки, которые крадут уют вашего дома

Создать комфортную атмосферу несложно, если избегать типичных оплошностей.

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Дом хочется воспринимать местом силы, местом, возвращаясь в которое, можно забыть о проблемах и беспокойствах. Уютная квартира настраивает на отдых, помогает расслабиться и набраться сил. Но создать эту атмосферу не так просто: иногда небольшие ошибки лишают помещение уюта.

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Ошибка 1: Копить ненужные вещи

О расхламлении и минимализме написаны десятки книг, с этого пункта большинство коучей начинают курсы по исправлению финансовой и жизненной ситуации. Но от привычки хранить вещи на случай «вдруг пригодится» избавиться очень непросто. Если в потоки энергии и влияние хлама на все сферы жизни вы не верите, подумайте о том, что каждый лишний предмет крадет пространство и лишает помещение уюта. Проведите генеральную уборку, беря каждую вещь в руки и задавая себе всего один вопрос — когда вы пользовались этим в последний раз? Не можете вспомнить, прошло больше года — смело избавляйтесь от вещи. Вы удивитесь, когда поймете, насколько просторнее стало в квартире.

Ошибка 2: Копить домашние дела

Утром нет времени вымыть посуду после завтрака, а вечером хочется лишь поуютнее устроиться в кровати и включить сериал. Заставить себя протереть пыль или убраться в ванной после сложного рабочего дня — для многих непосильная задача. Дела откладываются на выходные, а свободные дни так обидно тратить на уборку. Однако находиться в неубранном помещении неприятно, хаос и грязь навевают депрессию и апатию. Составьте список дел на каждый день недели, пусть каждое из них занимает не более 15 минут вечером. Эти небольшие шаги позволят квартире всегда выглядеть опрятной.

Ошибка 3: Не уделять внимания освещению

Во многих квартирах работа над освещением заканчивается установкой люстр или потолочных светильников, но и дизайнеры, и психологи считают, что такой подход в корне не верен. Именно точечное освещение делает комнату уютной. Повесьте бра, расставьте торшеры и свечи, пользуйтесь ими ежедневно, когда хотите почувствовать себя уютно. Еще один отличный вариант — выключатели с регулировкой яркости. С их помощью вы сможете настраивать свет по утрам, чтобы проснуться быстрее, и наслаждаться приглушенным светом по вечерам перед сном.

Ошибка 4: Не выбирать стиль помещения