4 ошибки, которые крадут уют вашего дома

Создать комфортную атмосферу несложно, если избегать типичных оплошностей.
Дом хочется воспринимать местом силы, местом, возвращаясь в которое, можно забыть о проблемах и беспокойствах. Уютная квартира настраивает на отдых, помогает расслабиться и набраться сил. Но создать эту атмосферу не так просто: иногда небольшие ошибки лишают помещение уюта.
О расхламлении и минимализме написаны десятки книг, с этого пункта большинство коучей начинают курсы по исправлению финансовой и жизненной ситуации. Но от привычки хранить вещи на случай «вдруг пригодится» избавиться очень непросто. Если в потоки энергии и влияние хлама на все сферы жизни вы не верите, подумайте о том, что каждый лишний предмет крадет пространство и лишает помещение уюта. Проведите генеральную уборку, беря каждую вещь в руки и задавая себе всего один вопрос — когда вы пользовались этим в последний раз? Не можете вспомнить, прошло больше года — смело избавляйтесь от вещи. Вы удивитесь, когда поймете, насколько просторнее стало в квартире.
Утром нет времени вымыть посуду после завтрака, а вечером хочется лишь поуютнее устроиться в кровати и включить сериал. Заставить себя протереть пыль или убраться в ванной после сложного рабочего дня — для многих непосильная задача. Дела откладываются на выходные, а свободные дни так обидно тратить на уборку. Однако находиться в неубранном помещении неприятно, хаос и грязь навевают депрессию и апатию. Составьте список дел на каждый день недели, пусть каждое из них занимает не более 15 минут вечером. Эти небольшие шаги позволят квартире всегда выглядеть опрятной.
Во многих квартирах работа над освещением заканчивается установкой люстр или потолочных светильников, но и дизайнеры, и психологи считают, что такой подход в корне не верен. Именно точечное освещение делает комнату уютной. Повесьте бра, расставьте торшеры и свечи, пользуйтесь ими ежедневно, когда хотите почувствовать себя уютно. Еще один отличный вариант — выключатели с регулировкой яркости. С их помощью вы сможете настраивать свет по утрам, чтобы проснуться быстрее, и наслаждаться приглушенным светом по вечерам перед сном.
Многие дизайнеры считают, что в СССР все квартиры были невероятно похожими друг на друга. И это легко объяснимо, ведь в магазинах не было выбора мебели, предметов интерьера и аксессуаров. Но сейчас разнообразие поражает, а значит, вы сможете создать уникальную комнату, которая станет отражением вашего характера.