Откуда берутся клопы в квартире

Клопы питаются кровью людей и домашних животных, поэтому грязь в доме повлиять на возникновение клопов не может. Чаще всего они появляются в квартире случайно. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.
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Наибольший вред людям клопы доставляют своими укусами, лишая нормального отдыха и сна. В некоторых случаях укусы могут привести к аллергии, а зуд будет мешать и далее. Возможно и занесение инфекции при расчесывании места укуса.
Откуда берутся клопы
- Из подвала, где живут бездомные животные
- С чердака
- С улицы
- Из квартиры соседей
- Из мебельных магазинов
- Из общественного транспорта
- Приползают по вентиляции
- Попадают домой вместе с домашними животными
- Цепляются к одежде и сумкам
- Оказываются на купленных книгах
- Приезжают в чемоданах из отпуска вместе с вами
Как от них избавиться
- Для начала можно попоробовать уксус, если вы зальете им гнездо. Обычно кислота помогает отпугнуть насекомых.
- Твердые поверхности вдали от огня можно обработать скипидаром. Запах у вещества неприятный и долго выветриваемый.
- Нашатырный спирт, разбавленный в воде. Распыляют на поверхности. Делать это нужно только при открытых окнах.
- Ткань, смоченную кирасином, необходимо поместить в местах обитания насекомых.
- Борную кислот рассыпать в местах, где находятся паразиты.
Если эти способы не помогли, без химии не обойтись. Аэрозоли и порошки для борьбы с клопами доступны практически во всех магазинах.