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1 час назад

Откуда берутся клопы в квартире

Даша Краснова

Клопы питаются кровью людей и домашних животных, поэтому грязь в доме повлиять на возникновение клопов не может. Чаще всего они появляются в квартире случайно. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Откуда берутся клопы в квартире
Фото: социальные сетисоциальные сети

Наибольший вред людям клопы доставляют своими укусами, лишая нормального отдыха и сна. В некоторых случаях укусы могут привести к аллергии, а зуд будет мешать и далее. Возможно и занесение инфекции при расчесывании места укуса.

Откуда берутся клопы

  • Из подвала, где живут бездомные животные
  • С чердака
  • С улицы
  • Из квартиры соседей
  • Из мебельных магазинов
  • Из общественного транспорта
  • Приползают по вентиляции
  • Попадают домой вместе с домашними животными
  • Цепляются к одежде и сумкам
  • Оказываются на купленных книгах
  • Приезжают в чемоданах из отпуска вместе с вами

Как от них избавиться

  • Для начала можно попоробовать уксус, если вы зальете им гнездо. Обычно кислота помогает отпугнуть насекомых.
  • Твердые поверхности вдали от огня можно обработать скипидаром. Запах у вещества неприятный и долго выветриваемый.
  • Нашатырный спирт, разбавленный в воде. Распыляют на поверхности. Делать это нужно только при открытых окнах.
  • Ткань, смоченную кирасином, необходимо поместить в местах обитания насекомых.
  • Борную кислот рассыпать в местах, где находятся паразиты.

Если эти способы не помогли, без химии не обойтись. Аэрозоли и порошки для борьбы с клопами доступны практически во всех магазинах.

Дом и сад,
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