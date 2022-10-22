Откуда берутся клопы в квартире

Клопы питаются кровью людей и домашних животных, поэтому грязь в доме повлиять на возникновение клопов не может. Чаще всего они появляются в квартире случайно. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Наибольший вред людям клопы доставляют своими укусами, лишая нормального отдыха и сна. В некоторых случаях укусы могут привести к аллергии, а зуд будет мешать и далее. Возможно и занесение инфекции при расчесывании места укуса.

Откуда берутся клопы

Из подвала, где живут бездомные животные

С чердака

С улицы

Из квартиры соседей

Из мебельных магазинов

Из общественного транспорта

Приползают по вентиляции

Попадают домой вместе с домашними животными

Цепляются к одежде и сумкам

Оказываются на купленных книгах

Приезжают в чемоданах из отпуска вместе с вами

Как от них избавиться Для начала можно попоробовать уксус, если вы зальете им гнездо. Обычно кислота помогает отпугнуть насекомых.

Твердые поверхности вдали от огня можно обработать скипидаром. Запах у вещества неприятный и долго выветриваемый.

Нашатырный спирт, разбавленный в воде. Распыляют на поверхности. Делать это нужно только при открытых окнах.

Ткань, смоченную кирасином, необходимо поместить в местах обитания насекомых.

Борную кислот рассыпать в местах, где находятся паразиты.