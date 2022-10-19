Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+13° в 
USD 61.59EUR 60.11
Войти в почту
1 час назад

Проще, чем кажется: как подготовить дачу к зиме

Вечерняя Москва

Уже скоро в столичный регион придут зима и холода. Перед тем как выпадет первый снег, дачникам нужно успеть подготовить свое имущество и сад к затяжным морозам. Как именно подготовить дачу к зиме — в материале «Вечерней Москвы».

Проще, чем кажется: как подготовить дачу к зиме
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Как подготовить к зимовке дом:

— закрыть все окна и снять москитные сетки;

— вывезти все оставшиеся продукты в город;

— закрыть специи и приправы в контейнеры;

— законсервировать всю сантехнику и слить воду;

— защитить дом от грызунов.

Как лучше уберечь дом от мышей:

— использовать вместо мышеловок ультразвуковые отпугиватели, которые отобьют у грызунов желание пробраться в дом.

Что делать с мебелью и бельем:

— сложить белье на полку, добавив к нему мешочки с сухим ароматизатором;

— мебель накрыть старыми простынями или пленкой.

Как подготовить к зиме двор:

— убрать с улицы всю технику, инструменты и стройматериалы;

— слить из бочек всю воду;

— тщательно просушить ведра и лейки.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители